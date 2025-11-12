Tenembaum contó todo sobre la "corrupción" de Milei: "Cuando uno ve..:".

El periodista Ernesto Tenembaum se la pudrió al gobierno de Javier Milei tras el descarrilamiento de una formación del tren Sarmiento, que no dejó muertos pero sí decenas de heridos.

En Radio con Vos, Ernesto Tenembaum expresó: "Cuando uno ve lo del Sarmiento, ve la parte más fea de la historia de un país en este tiempo. Y cuando veía el accidente, se me reflotaba toda esta historia una y otra vez, de ver la manera en que una dirigencia destrata a los trabajadores, a la gente, la manera en que la humilla de manera innecesaria y ni siquiera por sadismo, sino por un orden de prioridades directamente ridículo".

"Hay algo que es transversal. Vieron cuando uno habla de la corrupción y dice 'esto pasó acá, pasó allá'", indicó el periodista, quien siguió: "Después cuando habla de la desidia de algunas cosas es lo mismo. Lo del tren Sarmiento... es un tren".

Luego, Tenembaum dijo: "Yo sé que para quienes no somos especialistas parece muy difícil, pero es una vía, es un vagón, tiene que andar una cosa sobre la otra. El ser humano lo resolvió hace mucho tiempo. Nadie pide trenes de alta velocidad como en China. Un tren que funcione más o menos rápido en vías que puedan combinar con el funcionamiento de una ciudad".

Tenembaum, contra la "corrupción" del Gobierno

"En un momento alguien tiene que agarrar y decir 'yo me voy a ocupar de esto y van a ver que lo resuelvo'. Y lo van a resolver", continuó el conductor radial, quien sentenció: "Pero claro, si en el medio hay corrupción, hay desidia, hay planes económicos de mierda, hay todo esto, no están capacitados ni siquiera para poner un tren sobre una vía".