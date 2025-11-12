Descarrilamiento del Sarmiento: el tren circula con demoras y cancelaciones

El Tren Sarmiento continúa funcionando con demoras y cancelaciones en la zona de Liniers, tras el descarrilamiento ocurrido el martes por la tarde. El incidente dejó al menos 20 heridos y abrió una investigación judicial que busca determinar si hubo fallas técnicas o humanas. En tanto, miles de pasajeros enfrentan diversas complicaciones para viajar en una hora compleja. También confirman demoras en otros trenes y ramales.

Aunque el servicio se restableció horas después del accidente, las formaciones circulan con demoras y cancelaciones desde la madrugada de este miércoles. Trenes Argentinos informó que la jornada comenzó en horario normal, pero desde las 6:30 se registran problemas técnicos en la zona del descarrilamiento. Algunos trenes no se detienen en la estación Liniers, lo que complica aún más a los usuarios. Más de 40 trabajadores ferroviarios continúan con tareas de remoción de los vagones afectados y peritajes técnicos.

Al mismo tiempo, también se registraron problemas en otros trenes y ramales. "La Línea Belgrano Sur, ramal González Catán-Lozano, circulará limitado entre Catán y 20 de Junio. Las limitaciones son programadas entre el lunes 10 y el lunes 17 de noviembre inclusive", informaron desde las redes oficiales. En tanto, durante la jornada de hoy, el ramal Catán circula con demoras por falla técnica.

En este marco, los pasajeros expresaron su malestar ya que en plena hora pico, los trenes circulan con menor frecuencia y vagones “cargadísimos de gente”, según testimonios recogidos por Clarín. Usuarios denuncian falta de información oficial y cancelaciones repentinas.

El descarrilamiento se produjo el martes en Liniers, a la altura de la calle Timoteo Gordillo. Una formación que iba de Moreno a Once se descalzó en un cambio de vía y provocó que varios vagones se desviaran. El hecho dejó 20 heridos con politraumatismos, de los cuales 11 fueron atendidos en el lugar y 9 trasladados a hospitales cercanos. El conductor fue demorado en una clínica de Castelar y sometido a un control de alcoholemia, que dio negativo. La Justicia, a cargo del juez Julián Ercolini, investiga el caso bajo la carátula de “interrupción a los medios de transporte”.

Investigación por el descarrilamiento del Tren Sarmiento

En tanto, las causas del descarrilamiento aún no están claras. Se analizan dos hipótesis principales: una falla técnica en el mecanismo de cambio de vía, que habría sido modificado días antes del accidente y un error humano en la maniobra de conducción, que también está bajo revisión judicial. Los peritajes serán determinantes para establecer responsabilidades y definir medidas de seguridad.