Susana Roccasalvo dejó mal parado a Ángel de Brito: "Dice cosas que no son"

Susana Roccasalvo se descargó en Implacables por El Nueve y desmintió a Ángel de Brito luego de que él haya asegurado que lo sobreseyeron en una causa contra ella.

Ángel de Brito y Susana Roccasalvo siguen en plena disputa personal en la televisión argentina, por lo que este lunes 6 de diciembre de 2021 se vivió un nuevo round entre ambos. En su programa Implacables (El Nueve), la conductora de 66 años se descargó en vivo y desmintió a su colega de LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece), quien aseguró que lo sobreseyeron en una causa judicial por calumnias e injurias en la que ella lo demandó.

Sin ningún tipo de filtro, la periodista, locutora y productora aseguró que el jurado de ShowMatch La Academia (El Trece) miente y que la disputa en los escritorios continúa, por más que él haya querido cerrar el tema públicamente a su favor.

Susana Roccasalvo liquidó y desmintió a Ángel de Brito: "Nadie ganó ni perdió"

Si bien Implacables ya había comenzado, la presentadora se tomó su tiempo para hablar sobre esta situación tan sensible y comenzó: “Este tema lamentablemente me compete, no es lo que más me gusta, pero cuando se dicen cosas que no son reales sobre mi persona, poniendo mi imagen y un graph que no existe, que no debe ser así... Ustedes vieron que en la semana yo no salí a contestarle a nadie, no pierdo el tiempo".

Además, repasó que todo arrancó cuando "Angelito" la calificó como "porquería" en LAM y añadió: “El 8 de enero de 2020, sin tener nada que ver, se me nombró mientras hablaban de dos conductores de América. Así, de la nada, apareció mi nombre descalificándome como persona y periodista. Obviamente inicié una querella penal contra el señor Ángel de Brito, con el patrocinio del doctor (Juan Manuel) Dragani".

Allí, tomó la posta su abogado y habló por ella: "El 18 de diciembre del año pasado hubo una audiencia y el señor De Brito ratificó los dichos, por lo que nos despedimos de la jueza hasta la próxima audiencia”.

Roccasalvo detalló que “a partir de ahí hubo una sucesión de situaciones legales y técnicas" y profundizó: "Mágicamente, el lunes pasado, yo estaba manejando y una amiga me llama y me avisa que perdí el juicio con De Brito. Yo le respondí ´¡pero si todavía no empezó!´, así que llamé a mi abogado y no existe... ¡Nadie ganó ni perdió! Porque todavía estamos esperando, con todo esto de la pandemia, la primera audiencia oral y pública”.

“Nosotros iniciamos una querella criminal por calumnias e injurias, como todo proceso tiene ciertas instancias... El acta de ratificación, que fue lo que hicimos", amplió por su lado Dragani, que reveló que "después, el señor De Brito tuvo la oportunidad de retractarse pero no lo hizo".

Para aclarar todo lo sucedido y los pasos a seguir al respecto, el doctor dijo que "el próximo paso era la fecha del debate oral" y puntualizó: "A partir de ahí, se sucedieron una serie de instancias procesales hasta que el 8 de noviembre de este año, como no ponían la fecha, fue a instancias de mi petición que lo hicimos. Y fue ahí que el señor De Brito dice que, por el tiempo transcurrido, él consideró que había un desistimiento tácito de la querella".

No obstante, Roccasalvo aseveró que "no fue así y no es así". Y Dragani expresó: "Motivo por el cual formulamos una apelación, estamos en cámara, será resuelto en diciembre o febrero y ahí recién se pondrá la fecha. La causa no está terminada. El señor Ángel de Brito no ganó ningún juicio. Todavía estamos en veremos para tener la primera audiencia oral y pública”.

Ángel de Brito aseguró que lo sobreseyeron en la causa contra Susana Roccasalvo

En LAM, el líder del programa sostuvo que este problema legal ya estaba resuelto en su favor y dijo: "La Justicia me sobreseyó de la causa que me inició Roccasalvo, su hija (Belén Soro) tuvo que retractarse y disculparse por indultarme. Un beso para las dos, borrón y cuenta nueva".

Además, a través de sus redes sociales adjuntó los documentos que así lo certificaron, en los que se puede leer el supuesto fallo: "Sobreseer a Ángel de Brito del delito de calumnias e injurias por el que fuera imputado". Por último, el Juez ordenó "Imponer el pago de las costas a la parte querellante y devolver a Roccasalvo el pen drive reservado en la Secretaría".

Ángel de Brito fulminó a Susana Roccasalvo en Twitter y adjuntó capturas.

Ángel de Brito fulminó a Susana Roccasalvo en Twitter y adjuntó capturas.

Por qué Susana Roccasalvo llevó a la Justicia a Ángel de Brito

Durante una emisión de LAM del 8 de enero de 2020, el conductor había expresado: "Si vos me preguntás '¿con cuál te quedás entre Susana Roccasalvo y Viviana Canosa?', yo toda la vida me quedo con Canosa porque Roccasalvo es una porquería".

La frase provocó la furia de la conductora de Implacables, quien en aquel entonces advirtió: "Llamé a mi abogado porque este año no tengo ganas de que se hable mal de mí por no haber hecho absolutamente nada. Si yo hago un compilado de las agresiones de De Brito, tendría que comenzar en 2013 en Intratables (América TV). Ahí mismo, me largó al aire que yo era una vieja y me fui ese día a los insultos".

Como contestación, "Angelito" se hizo el desentendido y se defendió: "Hice un chiste, Roccasalvo... ¡Un Chiste! Un poquito de humor. Estábamos hablando de (Jorge) Rial y (Luis) Ventura, y les pregunté a todas a quién elegían. Y después puse otro ejemplo: Canosa y Roccasalvo. Y dije que era un porquería en lo profesional, no en lo personal. Que no se ofenda tanto y que tenga un poco de humor, cuando ella ha descalificado a María Santísima, a los uruguayos, a gente por su peso como a Laura Ubfal... Hay un montón de archivos para recordarle a Susana y los tengo".

"Fue un chiste, Susana, no te ofendas tanto. No fue contra la persona, sino contra lo que hace en la televisión, que me parece muy mediocre", le pidió el periodista, que además apuntó contra Belén, la hija de Roccasalvo, que lo defenestró. "Su hija también me insultó, así que estamos a mano. Se ve que recién empieza y no sabe hacer su trabajo".