Carmen Barbieri y la confesión hot que incomodó a Ángel de Brito: "Me gusta"

Carmen Barbieri le hizo un caliente comentario a Ángel de Brito y lo puso incómodo en medio de LAM, programa emitido por El Trece. El video del picante momento.

En la jornada del pasado lunes 6 de diciembre, Carmen Barbieri le hizo un picantísimo comentario hot a Ángel de Brito en la pantalla de LAM (Los Ángeles de la Mañana), por El Trece. Luego de que lo invitara a comer a su casa, la actriz y capocómica hizo una confesión que sorprendió al conductor del reconocido programa.

Todo comenzó cuando Carmen, que estuvo invitada en el exitoso especializado en farándula y chimentos, le propuso a De Brito que vaya a su casa para hacerle el desayuno: "Me gusta mucho este programa. Me gusta, pero no lo puedo ver porque tengo el mío. Mi amor, te podés venir a las 11 de la mañana a cocinar".

"¿A cocinar qué?", le preguntó el conductor, un poco asombrado con la curiosa propuesta. Y la mediática le indicó: "A comer, a comer un huevo frito... yo te hago cocinar". Luego, el presentador aceptó y le aclaró: "Hasta el huevo frito, llego. ¿Cuándo querés?". Y ella resaltó: "Cuando vos quieras, cuando te venga bien. Fijate en tu agenda que hay que levantarse tempranito".

Carmen Barbieri y la picante confesión que le hizo a Ángel de Brito.

"Yo no tengo agenda. Me la pasó acá adentro todo el día. La semana que viene que termina el Bailando, voy", le respondió De Brito. Tras aquel ida y vuelta que desató la risa de las panelistas presentes, Carmen Barbieri le hizo una confesión muy caliente: "Perdón, ¿por qué me gustás más ahora?". Con un dejo de sorpresa, el líder de LAM indicó: "Porque estás loca". Y finalmente, la madre de Fede Bal desarrolló: "No, porque estás más viejo, ¡me gustás más! A mí siempre me gustaron más los viejos. Yo soy paleozoica. Me gustan más los viejos...".

El destructivo comentario de Ángel de Brito vs. Juana Viale

Hace algunos días, y en diálogo con Los Ángeles de la Mañana, Marcela Tinayre desmintió los rumores que circulan desde hace tiempo sobre que Nacho y Juana Viale hicieron un "trabajo fino" durante todo el año para que la joven quedara a cargo de los programas de su abuela. De Brito le consultó directamente a Tinayre y la respuesta fue contundente: "Eso es perverso. Un pensamiento muy perverso y una boludez pensar así. Mis hijos hacen de todo para que esté bien, para cuidarla a mamá. Queremos que esté espléndida".

Pero lo más sorprendente llegó unos segundos después, cuando Marcela Tinayre contó que Juana Viale quería tomarse un descanso. En ese momento, Ángel de Brito hizo un comentario durísimo contra la nieta de Mirtha: "Juana debe estar agotada, nunca trabajó tanto". Rápidamente su madre saltó a defenderla ante las carcajadas de todo el estudio. "Está cansadísima, es re trabajadora", observó Marcela Tinayre mientras De Brito confirmaba que lo había dicho solo "para molestarla un poquito".