¿Robo? Susana Roccasalvo y un picante mensaje a la producción de El Club de las Divorciadas

La periodista le dio una idea a la producción del programa que conduce Laurita Fernández y, sorpresivamente, tomaron la sugerencia que, Roccasalvo no tardó en poner en evidencia.

En Implacables, el magazine que conduce Susana Roccasalvo en El Nueve los sábados y los domingos, los panelistas reflexionaron junto con la conductora sobre El Club de las Divorciadas, pero Roccasalvo fue por más y les tiró una idea. Sorpresivamente, la producción de El Trece tomó el consejo y en Implacables no tardaron en exponerlos.

Semanas atrás, Roccasalvo se había mostrado muy dura con los contenidos del programa que conduce Laurita Fernández en El Trece que, sin dudas, le trae problemas con el rating al canal del Grupo Clarín. “Yo creo que el mundo está sufriendo y vos no podés poner la televisión para ver a gente sufrir", opinó la periodista.

"No digo ser indiferente al sufrimiento, porque para eso están los medios de comunicación, para mostrar toda la realidad... Pero para un programa a la tarde, sigo sosteniendo, muchachos, a la gente de la productora, algo que tenga que ver más con Laurita”, propuso Susana. “Yo se lo tiro así… ¿Por qué no le da una vuelta de rosca al programa? Yo haría un Tinder televisivo... Me van a decir que es un 'Yo me quiero casar ¿y usted?'... Y sí, ya está todo inventado", sugirió.

Este fin de semana, luego de presentar una nota a Luisa Albinoni, quien es panelista en el programa de Laurita Fernández, Roccasalvo, enterada de la novedad que el programa de El Trece llevó a la pantalla el último viernes, preguntó: "¿Predije algo de la televisión?". "Acá tengo el testimonio de que llego en escoba al canal", bromeó.

Para echar más leña el fuego, el periodista Daniel Gómez Rinaldi que acompaña a la rubia en Implacables observó: “La vez pasada vos diste una idea a la producción de El Club de las Divorciadas de que sean como Roberto Galán". "Casualmente, el viernes empezaron con eso, con el 'viernes de citas' en donde viene alguien del público para ver si hacen match", lanzó.

Frente a un plagio ineludible, Roccasalvo lanzó: “¿Qué productora es? ¿Kuarzo? Bueno, les mando un beso porque ‘Rumores’ (el programa que conducía junto a Carlos Monti) también pasó por esa productora". "¡Amigo Kweller! ¡No te voy a cobrar nada, relajate! ¡Poneme en los créditos! Como dicen los chicos ¡Nada más! 'Idea, Susana Roccasalvo'”, completó la conductora.