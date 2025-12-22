Beto Casella habló sobre su vínculo con Edith Hermida tras marcharse de Bendita.

Beto Casella se despidió de Bendita, luego de más de 20 años llevando adelante el exitoso ciclo de El Nueve. Diferentes discrepancias con los directivos del canal lo llevaron a tomar esta decisión, pasando a formar parte de la grilla de América TV a partir del próximo año con un producto nuevo.

Tras su salida, el conductor habló con Infama acerca de los pormenores de su desvinculación y, en determinado momento, se le consultó por su vínculo con Edith Hermida, quien presumiblemente pasará a llevar la batuta de un Bendita que ya no tendrá a su "capitán" de toda la vida. Y lo que este dijo sorprendió a muchos.

¿Qué dijo Beto Casella de Edith Hermida?

Acerca del hecho de que sea ella quien conduzca el programa, reflexionó: "Somos toda gente grande, cada uno tiene su realidad. Edith se lo ganó, está más holgada que el resto. Entiendo que diga 'yo tengo esto más o menos seguro, no estoy para correr riesgos', está bien. Yo le dije 'quedate acá negra'.

Luego, confesó la particular situación que vivió con ella en su adiós al canal: "El último día le digo ‘bueno, hoy es mi último día’. Me da un abrazo y se va. Y yo dije ‘qué cortante’. Digo, por lo menos un 'comamos o tomemos un cafecito un día de estos, que no se corte', lo típico. Y se fue. Y yo digo ‘qué mala onda’. Y después me empezó a escribir y me dijo: ‘A mí me da mucha angustia, no me podía quedar ahí porque me iba a poner a llorar’. Pero seguimos el vínculo por WhatsApp. Medio como que yo le estoy levantando el ánimo a ella ahora".

Con relación a si seguirán en contacto, opinó: "Ahora no sé, porque viste esas cosas de ‘che, nos vemos eh, que no se corte’. Y vos te vas a laburar a otro lugar. Yo tengo toda la vocación de ir a tomar un café, de comer un sanguchito, no tengo problema. Y donde ella esté, yo voy a querer que le vaya bien".

Ante la consulta de si no cree que su amistad se irá diluyendo poco a poco, se mostró dubitativo: "Puede ser. Yo qué sé, puede ser". Finalmente, en torno a los rumores que apuntan a Marcelo Polino como su reemplazo, apuntó: "Para poner a Polino, que dejen a Edith".