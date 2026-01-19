Revelan para qué usa la IA el 75% de los argentinos

El informe confirma que la IA dejó de ser una novedad.

Google volvió a poner sobre la mesa un dato clave para entender el presente tecnológico: la inteligencia artificial ya es masiva y en la Argentina se usa incluso más que en el promedio global. La tercera edición del estudio “Our life with AI”, elaborado por Ipsos con datos de 2025, revela que el 65% de los argentinos utiliza chatbots en su vida cotidiana, frente al 62% a nivel mundial. El informe confirma que la IA dejó de ser una novedad para convertirse en una herramienta concreta para estudiar, trabajar y resolver tareas diarias.

En ese contexto, el país se destaca por un uso más práctico y orientado a resultados. El aprendizaje encabeza el ranking de aplicaciones de la IA, con un 75% de usuarios que la usan para adquirir nuevos conocimientos, superando el promedio global. También crece su adopción para optimizar tiempos y mejorar la productividad laboral, lo que muestra un nivel de madurez mayor en la relación con estas tecnologías.

Argentina, entre los países que más aprovechan la IA

A diferencia de años anteriores, donde predominaba la exploración por curiosidad, los datos de 2025 reflejan un giro claro hacia la utilidad. En la Argentina, la IA se integra a la rutina diaria como una aliada para estudiar, trabajar y organizarse mejor.

Los principales usos de la inteligencia artificial en el país son:

Aprendizaje y formación personal : 75%

Ahorro de tiempo en tareas cotidianas : 68%

Asistencia en el trabajo: 64%

Este avance está impulsado por los llamados “superusuarios” —estudiantes, docentes y padres—, que en mercados emergentes como el argentino alcanzan niveles de adopción de hasta el 89%.

Optimismo, capacitación y confianza en la innovación

El estudio también destaca una mirada positiva sobre el impacto social de la IA. El 58% de los argentinos se muestra optimista respecto a sus beneficios, superando el promedio global. Sin embargo, aparece una demanda clara: más capacitación. El 68% afirma que usaría aún más estas tecnologías si contara con mejores herramientas para hacerlo de forma segura y confiable.

Además, existe un fuerte respaldo a la innovación responsable. En la Argentina, el 68% prioriza el avance de la ciencia y la tecnología por sobre regulaciones que protejan a industrias afectadas, y el 74% apoya el uso de IA en servicios públicos.

2025: el año de consolidación de Gemini

Este crecimiento va de la mano con la estrategia de Google, que en 2025 reforzó su enfoque centrado en la inteligencia artificial. La evolución de Gemini marcó el ritmo del año, con hitos como la llegada de nuevas versiones en español y, en diciembre, el lanzamiento de Gemini 3 Flash.

Este modelo se destaca por ser tres veces más rápido que versiones anteriores y 30% más eficiente, y ya impulsa el Buscador y la app de Gemini, consolidando a la IA como parte central del ecosistema de Google.