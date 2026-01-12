Apple y Alphabet firman un acuerdo para una renovación de Siri usando Gemini

FOTO DE ARCHIVO. Una ilustración muestra la aplicación Gemini

Apple ‍usará el modelo artificial Gemini de Google para su renovada y más personalizada Siri, que llegará ‍a finales de ⁠este año en virtud de un acuerdo de varios años que consolida la alianza de los gigantes tecnológicos en la era de la IA y refuerza la posición de Alphabet en la carrera contra OpenAI.

El acuerdo anunciado el lunes supone un importante voto de confianza para Google. Su tecnología ya impulsa gran parte ‌de la "Galaxy AI" de Samsung, pero el ⁠acuerdo con Siri abre un ⁠mercado más amplio, con la base instalada de Apple de más de 2 mil millones de dispositivos ‍activos.

"Después de una evaluación cuidadosa, Apple determinó que la tecnología de inteligencia artificial de ⁠Google proporciona la base más ‌capaz para los modelos Apple Foundation", dijo Google en X, y agregó que sus modelos también impulsarán otras funciones futuras de Apple Intelligence.

Alphabet ha estado compitiendo con OpenAI por el acuerdo con Apple. ‌El fabricante ‌del iPhone implementó ChatGPT a finales de 2024 en sus dispositivos, lo que permitió que el asistente de voz Siri de la compañía aprovechara la experiencia del chatbot, como en ​consultas de los usuarios sobre fotos y documentos como presentaciones.

Apple dijo que no hubo cambios importantes en la integración de ChatGPT en ese momento, mientras que OpenAI no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios de Reuters.

El último acuerdo se basa en una asociación ‍de años. Google ha sido el motor de búsqueda predeterminado en los dispositivos de Apple, gracias a un acuerdo lucrativo que impulsa el tráfico hacia Google y al mismo tiempo genera decenas de miles de millones ​en ingresos anuales para Apple.

La noticia impulsó la valoración de mercado de Alphabet sobre los 4 billones de dólares ​el lunes.

"Apple Intelligence seguirá funcionando en dispositivos Apple y Private Cloud Compute, manteniendo al mismo tiempo ⁠los estándares de privacidad líderes en la industria de Apple", dijo Google el lunes.

Con información de Reuters