Sofía Pachano reveló el proyecto en el que invertirá el premio de Masterchef: "Es muy lindo"

La celebridad contó en qué gastará el millón y medio de pesos que ganó en MasterChef. Sofía Pachano compitió con Vicky Xipolitakis en la final del reality.

Sofía Pachano dio a conocer en qué proyecto invertirá el dinero que recibió como premio tras convertirse en la campeona de MasterChef Celebrity Argentina. La bailarina y chef dejó en claro que destinará gran parte del millón y medio de pesos que tiene en su haber a un propósito benéfico.

"Ahora que gané, la mitad del premio la voy a donar. Voy a armar alguna cocina, para algún comedor", comenzó su descargo la hija de Aníbal Pachano y Ana Sanz, quienes la acompañaron en el desarrollo de la final frente a Vicky Xipolitakis.

La exparticipante de Bailando por un sueño reveló que el resto del dinero lo destinará a un ambicioso proyecto: un libro de cocina. "Para promocionarlo y para que le llegue a más gente el mensaje, que para mí es muy lindo", soltó la celebridad en diálogo con Roberto Funes Ugarte en Viaje Chef.

"Muchas gracias a toda la gente que quería que esto pase, a quienes hicieron posible este formato, desde los técnicos, producción, cocina. Es muy complejo que este programa se realice y que siempre lo hagan con una sonrisa y cariño. ¡Gracias!", escribió Pachano en una de sus historias de Instagram cuando se conoció que fue la ganadora de Masterchef Celebrity: La Revancha.

Aníbal Pachano habló de su admiración por Sofía y destrozó a Cocineros Argentinos

"Está en un buen momento artístico. Hizo una obra muy buena en el verano. Está divina. Veo a mi hija crecer, qué adulta que está, qué profesional en esa dupla con (Tomás) Fonzi", reflexionó Aníbal Pachano en Intrusos sobre el momento profesional de su hija. Además, el coreógrafo y director teatral reveló que Sofía tiene un estrecho vínculo con la gastronomía desde pequeña, ya que siempre cocinó con su madre: "El alfajor, la masita. Viene de una abuela que hacía las minutas más ricas que había".

Flor de la V aprovechó este momento para consultarle a Pachano sobre la abrupta salida de Sofía del ciclo Cocineros Argentinos, en el que se desempeñó como conductora durante un año. "Eso tiene que ver con una persona. No es lo más importante. Lo importante es que Sofía traspasa. Hay pocas personas y familias artísticas que traspasamos la pantalla; los Pachano-Sanz sí lo hacemos. Me duele como padre; es un pobre imbécil. Que yo sepa no había ningún motivo", soltó Aníbal. Y remató: "La revancha es que está en un programa maravilloso, el más visto de la Argentina (Masterchef Celebrity), y que traspasa la pantalla".