Showmatch y la crisis de una exfigura de El Trece: "Sufrí, me enojaba"

Una exfigura de Showmatch, por El Trece, admitió varios años después que sufrió prejuicios y que se enojaba en el programa de Marcelo Tinelli.

Una exfigura del Bailando por un Sueño en Showmatch (El Trece) reveló, casi una década más tarde, que no la pasó tan bien como muchos piensan en el programa de televisión de Marcelo Tinelli. Si bien en aquel entonces el ciclo rompía los récords del rating, ella reconoció que era demasiado joven como para disfrutar de lo que la gran exposición que tenía en los medios de comunicación.

Se trata de Magdalena "Magui" Bravi, quien en su momento brilló en el certamen a puro talento en la pantalla chica nacional. Sin embargo, prefirió no hacer hincapié en su capacidad para el baile sino en el sufrimiento que debió superar para ser quien es en la actualidad: una figura pública con más de 1.3 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram (@maggiebravi).

La crisis de Magui Bravi en Showmatch: "Sufría, me enojaba"

La bailarina, actriz, modelo y conductora de 34 años integró el Bailando por un Sueño (El Trece) en sus ediciones de 2012, 2014 y 2015. Al respecto, contó en la entrevista con el portal DiarioShow: "Siempre me relacionan con la tele. Aunque haya pasado mucho tiempo, hay una relación directa con el Bailando".

Además, admitió que para ella "es muy loco que se acuerden", aunque también aclaró que "en ese momento, el programa era una plataforma gigante para todos los que estaban, por el rating". "Quedó como una huella. Me costó un montón cuando quise cumplir mi sueño de hacer cine", amplió.

En el mismo sentido, "Magui" Bravi expresó que no le resultó sencillo dedicarse a otras cuestiones porque ya estaba demasiado vinculada con la televisión: "Existió mucho tiempo ese prejuicio conmigo. Hoy ya no tanto, de a poquito se va yendo. Siempre me decían ´tenés que esperar un poco más´. También tenés que decir ´no´ a todas esas cosas para poder hacer otras".

Sobre su destacado paso por el Bailando por un Sueño, la joven hizo una feroz autocrítica y aclaró: "Me hubiese gustado vivirlo con la cabeza que tengo hoy. Yo me enojaba, hay momentos míos en la tele de por ese entonces que veo y... ¡Es terrible el archivo! Me veo enojada, peleándome, y digo ´¿por qué no me reí más de la situación?´".

Igualmente, dijo que volvería a hacerlo: "Pero no me arrepiento, lo viví como pude, era más chica también. Yo no entendía en ese momento que era un juego y me lo tomaba re personal".

La carrera de Magui Bravi en la TV, el cine y el teatro

La artista resaltó que "de a poco se fue yendo el prejuicio, empezó siendo muy crudo". Al instante, recordó algo que le ocurrió cuando quiso trabajar en el teatro y en el cine: "No podía ni hacer el casting porque ya sabían quién era, pero no me habían visto nunca decir dos palabras".

Ya relacionada directamente con la pantalla grande, "Magui" Bravi reconoció que cuando quiso cambiar de ámbito "no tenía idea de cómo iba a hacer en ese momento. De a poco se fue dando, después de varios castings". "Yo venía de hacer mucho teatro, donde las puertas se me abrieron mucho más rápido como actriz, y la bailarina fue quedando de lado. Hice comedia en el cine cuando empecé y ahora estoy en el género de terror", profundizó la protagonista.

"No tengo nada en cuanto a mi carrera que diga ´qué mal estuvo, para qué lo hice´. Pero sí, en un punto, todo el momento mediático de hace unos diez años me hubiese gustado vivirlo de otra manera, sabiendo que todo era un juego", puntualizó Bravi, que a su vez se definió como "muy lechuguita" porque era "muy nueva" en el ambiente. "Estaba en un megareality show y el momento del baile lo re disfrutaba, pero después el resto me costaba un montón", se sinceró.

Para cerrar, "Magui" se refirió a Los Olvidados, su nueva obra que se puede ver por streaming: "Estoy feliz, terminar este año así es hermoso. Estuvo buenísimo, nos llevó un mes y medio. Filmamos en Azul y en Epecuén, que es este pueblo que estuvo inundado por años y que ahora es todo ruinas". Por último, detalló que "la primera parte estuvo en Netflix hasta hace poco y ahora está en Amazon Prime", por lo que conservan "mucha expectativa" para la segunda temporada.