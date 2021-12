El calvario de un ex Showmatch: "Destrozado"

Una exestrella de Showmatch La Academia (El Trece) vive un calvario familiar que lo destruyó sobre el final de 2021. Esta figura del ambiente del espectáculo y de la farándula en la Argentina transita un drama muy difícil de superar luego de su participación en el programa de televisión de Marcelo Tinelli.

El encargado de publicar la primicia fue Ángel de Brito, el conductor de LAM (Los Ángeles de la Mañana, El Trece). Además, las panelistas del ciclo que se emite de lunes a viernes de 11 a 13 aportaron lo suyo. Especialmente Cinthia Fernández fue la que contó su información al respecto.

La dolorosa muerte que golpea a Gabo Usandivaras

En la edición del miércoles 29 de diciembre de 2021 de LAM, arrojaron una terrible bomba que impactó inmediatamente en el resto de los medios. Allí, De Brito tomó la iniciativa y reveló que murió la hermana de Gabo Usandivaras, uno de los bailarines más destacados de La Academia.

"Angelito" recordó además que “él perdió a su mamá hace poco de una manera muy triste, lo ha contado públicamente. Y ahora falleció su hermana muy joven, a los 30 años, y de una manera muy fea”. El exjurado del envío de Tinelli reconoció que, por ese motivo, no pudo enfocarse demasiado al aire: “Pido disculpas porque estuve distraído todo el programa porque quería confirmar la noticia. Queremos contarlo y mandarle un beso”.

Entre lágrimas, Cinthia Fernández acotó: “Yo también estuve tratando de corroborar la información porque me parece increíble. Te amo, Gabo, a vos y a tu familia”. Por su parte, Ángel comentó con relación a su compañera que “está angustiada porque son amigos" y agregó que Gabo "debe estar destrozado porque ama a su familia".

Al instante, Cinthia, amiga íntima del bailarín, remarcó que "es un año durísimo para Gabo" porque "perdió a su mamá y es algo que todavía no pudo procesar". A los pocos segundos, admitió: "Me angustia porque no sé cómo ayudarlo, está muy mal".

Visiblemente conmocionada por la novedad de último momento, "Cin" resaltó: “Recién le mandé un mensaje a su papá porque fue de una manera muy fea y estoy shockeada". Si bien aún no se conocen detalles al respecto de la muerte de Giselle Usandivaras, los rumores indican que se habría tratado de un hecho violento.

Cinthia repasó que "fue un año en el que él se fue a Las Vegas (Estados Unidos) para poder transitar lo de su mamá, que todavía no lo asimila. Estaba en búsqueda de un camino que fue por ella”. Y concluyó: “No sé cómo ayudarlo, es desesperante. Te abrazo y te amo”.

Por último, en pleno debate en el programa, comunicaron que Giselle era muy unida a su hermano. A tal punto se llevaban bien que ella le había ofrecido su vientre para que el bailarín pudiera, en algún momento, cumplir el sueño de ser padre.