Guillermina Valdés habló de la pelea entre Marcelo Tinelli y Sebastián Ortega: "Se armó una novela"

Guillermina Valdés habló de la histórica pelea entre su actual pareja y su ex. Cómo era la relación entre Tinelli y Ortega.

Guillermina Valdés rompió el silencio y habló por primera vez del conflicto entre Marcelo Tinelli y su expareja, el director de cine y televisión Sebastián Ortega. La diseñadora no se guardó nada y fue tajante en su consideración.

Valdés y Ortega fueron pareja durante 14 años, pero decidieron finalizar su relación debido al desgaste. Poco tiempo después, los rumores de romance con Marcelo Tinelli surgieron y terminaron por concretarse. El conductor de ShowMatch y la empresaria del rubro textil llevan casi una década en pareja y tienen un hijo. Pero su noviazgo estuvo marcado por el enfrentamiento con Ortega, quien supuestamente era amigo del "Cabezón".

Si bien el tema ocupó espacio en las pantallas de los programas de espectáculos y en los portales del tema durante un largo tiempo, Guillermina siempre se mantuvo al margen y no habló sobre la insólita situación. Hasta ahora, que brindó una entrevista a La Nación.

En principio, Valdés desmintió el rumor que circuló durante años. Según ella, Tinelli nunca rompió la amistad con Ortega para ponerse en pareja ya que "no eran amigos y habían sido muy buenos compañeros de trabajo". "Yo jamás viví una amistad entre ellos”, remarcó.

Y, enfatizó: “Marcelo no venía a comer a casa o a los cumpleaños. Se armó una novela de la nada y lo que me pesó fue esa novela". Por ese entonces, Guillermina Valdés recibió muchas críticas públicas, situación que la molestó durante años, y expuso su enojo años después. “Fue rarísimo lo que vino después. Sin dudas, era más machista la sociedad hace diez años”, afirmó con contundencia.

