"Se odian": por qué Pampita e Iván de Pineda están peleados hace 20 años

Tras haber vivido un incómodo momento en los Martín Fierro 2022, se revelaron detalles sobre la pelea.

Pampita e Iván De Pineda no se llevan nada bien desde hace mucho tiempo. Las figuras del espectáculo tuvieron una historia que terminó con el desenlace de la relación y hubo una situación vivida en los últimos días que reflejó la tensión aún vigente.

En la ceremonia de los Martín Fierro 2022 llevada a cabo este domingo por la noche, ambos se cruzaron y fue evidente la incomodidad. Junto a Paula Cháves, el presentador de Pasapalabra fue el encargado de conducir la aflombra roja para recibir a las estrellas de la televisión argentina.

Allí se hizo presente Carolina "Pampita" Ardohain, quien saludó con un beso a Iván De Pineda por compromiso y fue el único roce que hubo. Automáticamente fue entrevistada solamente por Paula Cháves dándole la espalda y sin entablar ningún tipo de conversación en todo ese momento.

Una vez consumada la nota, se retiró con su pareja Roberto García Moritán. La incómoda situación fue replicada a través de Mañanísima, programa conducido por Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, donde revelaron algunos detalles al respecto: "Ellos se odian".

La historia entre Pampita e Iván de Pineda

La conductora de El Hotel de los Famosos se casó con el expolista Martín Barrantes en el año 2002 y fue Iván de Pineda quien los presentó, por lo que en algún momento hubo una buena relación entre ellos. En menos de un año se separaron y el modelo y conductor siguió tratándose con Barrantes.

En ese entonces, Pampita fue acusada por adulterio al quedar embarazada de Benjamín Vicuña cuando aún no había salido el divorcio y terminó todo mal no solo con él, sino también con Iván. "Desde esa época no se llevan muy bien", añadieron en Mañanísima.

El vínculo entre Iván De Pineda y Martín Barrantes

Se dijo que el conductor y el expolista son parte del mismo círculo familiar. Esto se debe a que Iván está en pareja con Luz Barrantes, hermana del exmarido de Pampita, y la relación es de cuñados.

