Se borró del mapa: Aníbal Lotocki vende su casa y eliminó todas sus redes sociales

Tras la muerte de Silvina Luna, Aníbal Lotocki, el cirujano que cometió mala praxis al operarla en 2011, puso en venta su mansión y eliminó sus redes sociales.

Aníbal Lotocki es un famoso médico cirujano que cometió mala praxis sobre todos sus pacientes, entre ellos Silvina Luna, quien murió el pasado 31 de agosto de 2023 a causa de las intervenciones estéticas que le realizó en el año 2011. Tras la muerte de la modelo, que se suma a la del panelista Mariano Caprarola, quien también pasó por su quirófano, Lotocki enfrenta una fuerte condena social. A pesar de que continúa en libertad hasta el día de hoy, día a día el médico recibe comentarios de odio e incluso manifestaciones en la puerta de su casa. En este contexto, tomó la determinante decisión de poner su millonaria mansión en venta y cerrar todas sus redes.

A pesar de las pruebas existentes en su contra, el cirujano sigue en libertad, pero inhabilitado para ejercer su profesión. Mientras tanto, sus víctimas que siguen vivas piden justicia día a día, y recientemente, organizaron una marcha en la puerta de su casa, ubicada en el barrio de Vicente López. Por su parte, sus vecinos se encargan de tirarle huevos tanto al frente de su hogar como a su auto. De un día para el otro, la casa del cirujano apareció publicada en venta en Internet y sus redes sociales ya no figuran.

“¿Lotocki cerró sus cuentas de Instagram? Creo que ya no aparece”, le preguntó un usuario de Instagram a la panelista Estefi Berardi, quien confirmó lo que todos pensaban con un "sí" rotundo. La noticia generó una enorme indignación en las redes sociales y miles de usuarios se indignaron aún más, reclamando justicia inmediata por todas las víctimas.

Historia subida por Estefi Berardi sobre Aníbal Lotocki.

Revelan quién protege a Aníbal Lotocki en la Justicia: "Es una mujer"

Fernando Burlando, abogado de Silvina Luna, aseguró que una persona muy poderosa protege a Lotocki en la Justicia y que precisamente esa es la razón por la que continúa en libertad. “El otro día le pregunté a Fernando Burlando sobre este tema de la protección política. Lo que me decía es que él tuvo o habría tenido una protección", anunció la panelista Mariana Brey en Socios del Espectáculo (El Trece). En este sentido, aclaró que no se trataría de una persona de la política, "sino que estaba relacionada con la Justicia y que era una mujer”.

“Después se habló de gente más relacionada al mundo de la política, pero que ya es algo que hoy no corre. Hoy ya no tiene protección. Si la tuvo, la tuvo en otro momento”, concluyó Brey. Sin embargo, aún no se dio a conocer el nombre de esta supuesta persona.