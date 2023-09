Filtran quién protege a Aníbal Lotocki en la Justicia: "Es una mujer"

Fernando Burlando, abogado de Silvina Luna, aseguró que una mujer de la Justicia protege a Aníbal Lotocki.

Aníbal Lotocki es un médico cirujano que se autodefine como "especialista en modelación corporal" y que operó a muchas figuras de la farándula, entre ellas a Silvina Luna, quien murió el pasado 31 de agosto de 2023 a causa de la mala praxis que ejerció sobre ella en el año 2011. A todas sus víctimas, Lotocki les inyectó sustancias prohibidas para el cuerpo humano, pero a pesar de las múltiples pruebas en su contra, sigue libre. En este contexto, se filtró quién sería la persona que lo protege en la Justicia.

Silvina, Mariano Caprarola, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi, Andrea Ghidone y Stefi Xipolitakis son algunas de las tantas figuras públicas que pasaron por el quirófano del médico, quien atendía en una habitación dentro de su casa y sin siquiera seguir los protocolos médicos de higiene necesarios. En las últimas horas, salió a la luz qué persona poderosa le estaría dando protección judicial desde hace años.

“El otro día le pregunté a Fernando Burlando sobre este tema de la protección política. Lo que me decía es que él tuvo o habría tenido una protección", anunció Mariana Brey en Socios del Espectáculo (El Trece). Al contrario de lo que dicen muchos rumores, la panelista aseguró que no sería precisamente una protección política, "sino que estaba relacionada con la Justicia y que era una mujer”.

“Después se habló de gente más relacionada al mundo de la política, pero que ya es algo que hoy no corre. Hoy ya no tiene protección. Si la tuvo, la tuvo en otro momento”, concluyó. Sin embargo, Burlando no reveló el nombre de la persona acusada de este delito. Al día de hoy, Lotocki sigue libre y está inhabilitado para ejercer su profesión.

Cuál es la sustancia que Aníbal Lotocki les inyectó a sus pacientes

Cristian Pérez Latorre, el médico que operó a Silvina Luna en el año 2016 para extraerle la sustancia que Lotocki le había inyectado a Silvina, explicó que no se trataba de metacrilato, como creían hasta entonces. "Cuando lo mandamos a analizar bajo microscopía electrónica nos viene en el informe que era polidimetilsiloxano", informó, en diálogo con a Nosotros a la Mañana (El Trece).

Y explicó que se trata de una silicona líquida "mezclada con alginato de fraguado lento, que es el cemento que se utiliza para las prótesis dentales". A pesar de los intentos de todo el equipo médico por extraerle a Silvina todo el material, apenas lograron sacarle entre el 60 y el 70 por ciento. Eventualmente, el cuerpo de la modelo no resistió y falleció.

Por su parte, Stefy Xipolitakis, quien se operó con Lotocki en 2014, se lamentó entre lágrimas, en medio de la marcha frente a la casa del médico: “Me puso polímero industrial. Es un plástico para hacer tableros de autos y dientes postizos. Lo tengo adentro y no lo pedí. Es cemento mezclado con líquido, te queda como lechoso, mi hermana vio cómo lo preparaba”, lanzó entre lágrimas.