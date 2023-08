Qué es el polidimetilsiloxano, la silicona que le puso Aníbal Lotocki a Silvina Luna

Silvina Luna murió en el Hospital Italiano tras haber tenido que lidiar con una mala praxis que le provocó varis complicaciones de salud. Un médico de la modelo y actriz señaló de qué se trata la aplicación que le hizo el cirujano Aníbal Lotocki.

El mundo del espectáculo se encuentra de luto. Durante el mediodía del miércoles 31 de agosto, se conoció una noticia muy triste: murió Silvina Luna, modelo y actriz que durante varios años afrontó varios problemas de salud a causa de la mala praxis del médico cirujano Aníbal Lotocki. Pero, ¿qué fue lo que Lotocki le puso a Silvina Luna en la cirugía plástica?

Una de las grandes dudas que mantiene el público es acerca de la silicona que le Lotocki le aplicó a Luna en la cirugía que tuvo lugar en 2011. Justamente, el que se encargó de brindar una respuesta al misterio fue Cristian Pérez Latorre, médico que en 2016 se encargó de operar a la modelo para ayudarla a retirar dicho material y para que pueda mejorar su calidad de vida.

El pasado 4 de julio, en una entrevista que le concedió a Nosotros a la Mañana (El Trece), Pérez Latorre señaló: "Cuando lo mandamos a analizar bajo microscopía electrónica nos viene en el informe que no era metacrilato (lo que le habían inyectado en los glúteos), sino que era polidimetilsiloxano". Y advirtió: "No fue polimetilmetacrilato. Es la silicona líquida, por así decirlo".

Silvina Luna murió a los 43 años.

Al mismo tiempo, el médico que operó a Luna en clínica de California (Estados Unidos) bajo el sistema "robótica" sostuvo que la sustancia que encontraron "venía mezclada con alginato de fraguado lento, que es el cemento que se utiliza para las prótesis dentales". Pese a que no pudo retirar todo polidimetilsiloxano, indicó: "Pudimos extraer entre el 60 y 70 por ciento del material inyectado".

El día que Silvina Luna denunció a Aníbal Lotocki: "Me arruinó la vida"

Silvina Luna murió este jueves luego de permanecer internada por casi tres meses en el Hospital Italiano. Las complicaciones de salud de la actriz y modelo de 43 años comenzaron en 2010, luego de realizarse una intervención estética con el cirujano Aníbal Lotocki. A la par que luchaba por recuperarse de sus problemas de salud, la ex participante comenzó una batalla legal contra el médico y consiguió que fuera condenado en primera instancia a cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina por las "lesiones graves" que les provocó a Silvina y otras tres pacientes.

Desde entonces, su vida cambió drásticamente y antes de quedar internada debía realizarse permanentemente diálisis por la falla renal que se le desató luego de haberse inyectado metacrilato. En 2018, Silvina visitó La noche de Mirtha y fue muy dura con Lotocki.

"Siento que me arruinó la vida. Esto fue en 2010 y en 2013 me descubrieron los problemas en los riñones. Hay chicas con el mismo problema que yo que ya fueron trasplantadas", aseguró Luna y agregó: "Desde ahí tengo que hacer consultas todas las semanas al médico; tengo que tomar más de un remedio por día y sufro el miedo a tener algo que no está bien en mi cuerpo y de no saber. Cualquier cosa que tengo, la relaciono directamente con eso".

Por ese entonces, la modelo era panelista de Moría Casan en Incorrectas y contó que se hizo una liposucción y el cirujano además mezcló su grasa con metacrilato para inyectarle en los glúteos: "Me dolía tanto que una amiga me tuvo que alzar para bajar las escaleras".