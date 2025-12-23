Santiago del Moro anunció el importante cambio que habrá en Gran Hermano este año.

Gran Hermano tendrá este 2026 una edición más que especial: la Generación Dorada. En concordancia con los 25 años que se cumplen desde aquella primera edición ganada por Marcelo Corazza, Telefé planea poner toda la carne en el asador para que esta temporada sea inolvidable. El hecho de que en la casa vayan a convivir celebridades con perfectos desconocidos le da un toque particular, aunque Santiago del Moro reveló un detalle que tomó por sorpresa a más de uno.

El cambio que Santiago del Moro anunció para Gran Hermano: Generación Dorada

"Gran Hermano 2026, ¡Chau pileta, gracias por tanto!", publicó el reconocido conductor en sus redes sociales, junto a un video donde se podía apreciar al patio de la casa más famosa del país sin su icónica pileta, habiendo un pozo en su lugar. Es de esperar que haya algo más fastuoso en su lugar.

El posteo de Santiago del Moro anunciando un cambio en la casa de Gran Hermano.

Muchos fueron los usuarios que teorizaron sobre un posible jacuzzi enorme, tal y como hubo en ocasiones anteriores. Sin embargo, el periodista advirtió en ese mismo posteo que "se vienen los ‘cambios’ a la casa más famosa", por lo que no se descartan más obras e intervenciones.

Cabe destacar que el 16 de diciembre se realizó el último casting abierto, para todos aquellos que tienen la intención de ingresar a Gran Hermano. Previo a ello los postulantes tuvieron que enviar un video que no supere los dos minutos de duración a la producción, para que estos puedan escoger los perfiles que más se adapten a sus necesidades.

En cuanto a la fecha de estreno, se espera que el estreno sea en febrero del 2026. De hecho, el propio Del Moro posteó hace un tiempo, sin mayor contexto, la fecha "2/2/2026". ¿Será ese el día del lanzamiento de GH: Generación Dorada?