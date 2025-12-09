El drama de una ex Gran Hermano: la crisis de Milei la dejó sin trabajo y endeudada con una app.

Mientras el Gobierno celebra números macroeconómicos en redes sociales, la realidad de la calle golpea cada vez más fuerte y no distingue fama ni exposición mediática reciente. Una de las ex participantes más recordadas de las últimas ediciones de Gran Hermano confesó ser una víctima más de la crisis generada por el gobierno de Javier Milei: sin trabajo en los medios y con sus emprendimientos quebrados, tuvo que volver a su antiguo oficio de repartidora de delivery para intentar sobrevivir.

En una entrevista con el programa de streaming Se Picó, Katia "La Tana" Fenocchio describió con crudeza cómo la situación del país impactó en su bolsillo y reveló que la televisión ya no es garantía de nada. "Está duro, está difícil. Recomplicado, mal", admitió, graficando la parálisis que vive el sector. "Estoy desocupada, no están saliendo laburos", agregó.

La recesión se llevó puestos sus intentos de progresar fuera de la casa más famosa. Según relató, intentó capitalizar su fama invirtiendo en venta de ropa y equipamiento para un canal de streaming propio, pero el consumo planchado y los costos le jugaron una mala pasada. "Ahora hay que pagar las tarjetas, que están al rojo vivo. Porque esa es una inversión y no es algo que te va a dar plata al toque", explicó, dejando en claro cómo el endeudamiento es la única salida para muchos en este modelo económico.

Por qué le debe plata a Rappi

Obligada por el ajuste a buscar ingresos urgentes, "La Tana" volvió a subirse a la moto para repartir pedidos, pero la precarización laboral de las plataformas también le mostró su peor cara. "Se nos cayó al piso el pedido. Era sushi, la clienta vio la situación y se fue a su casa, nunca me abrió la puerta", relató. La aplicación, lejos de contemplar la situación del trabajador, le cobró la comida. "Fui al local a devolverlo pero me lo cobraron igual porque no lo podían vender", lamentó.

Katia "La Tana" Fenocchio habló sobre el dramático momento que vive.

El saldo es el reflejo de la situación de miles de trabajadores: salió a buscar el mango y volvió debiendo plata. Quedó con una deuda de 80.000 pesos con la plataforma por ese error y otro pedido que el sistema le bloqueó. "Salí a gastar tiempo, plata y me re angustié", cerró, poniéndole rostro al drama de tener que sobrevivir el día a día en la Argentina actual.