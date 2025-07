Sandra Borghi se separó de su esposo tras 14 años de relación.

La famosa periodista de TN Sandra Borghi está en el centro de la escena mediática debido a su reciente separación de su esposo, Fernando Casanello. La panelista Fernanda Iglesias fue quien contó en El Trece cómo fue la ruptura de su colega después de más de una década de relación y se lamentó al respecto.

Iglesias dio a conocer que Sandra Borghi hizo el festejo de su cumpleaños número 50 hace algunos meses y que su esposo no fue, lo que llamó la atención de muchos en el momento. "A él lo quiere. La decisión fue de ella. Son 14 años, es bastante, le costó mucho tomar la decisión porque pensaba que era su hombre para toda la vida", comentó la panelista de Puro Show sobre la separación de Borghi.

Borghi y Casanello tenían una familia ensamblada y la periodista siempre se mostró muy feliz y satisfecha por la dinámica grupal que habían logrado entre todos los integrantes de la misma. A pesar de esto, el amor llegó a su fin y, sobre el momento que atraviesa su colega, Iglesias pronunció: "La queremos mucho a Sandra porque es muy copada. Es buena mina y buena periodista, da lo mejor".

La palabra de Sandra Borghi sobre su matrimonio, antes de separarse

"Con Fernando unimos fuerzas. Fer me apoya, me acompaña y me estimula en mi carrera. Y yo hago lo mismo con él. Nos complementamos en las diferencias. Como en toda familia, hay momentos en donde aparece la fricción o los choques, pero nuestros cuatro hijos nos dieron la lección de bancarse entre sí como en un bloque", comentó Sandra Borghi en diálogo con Gente el año pasado. Y agregó: "El año que viene cumplo 50 y quiero que nos vayamos los seis juntos de vacaciones. Ya empiezan a estar grandes y las vacaciones en grupo son casi imposibles porque siempre aparece un novio o un amigo".

