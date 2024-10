Impactante: las fotos que muestran el antes y después de Sandra Borghi

Sandra Borghi mostró en su Instagram una foto del pasado.

Sandra Borghi es una periodista de TN que hace algunos días compartió en una de sus publicaciones de Instagram una comparación de su actual cuerpo con el de hace un tiempo. La conductora de televisión contó que encontró en su celular fotos del pasado y habló sobre cómo se sentía con su cuerpo en aquel momento.

"Estaba revisando las fotos del celular y encontré estas con el vestido amarillo de hace un tiempo atrás, cuando no me sentía cómoda con mi cuerpo. Hoy me levanté temprano y me fui a hacer ejercicio, como casi todas mis mañanas, hace tiempo elijo cuidarme por y para mí", escribió Borghi en el pie de foto de su posteo.

La periodista más tarde compartió un video en el que dio a conocer cómo hizo para perder peso y soltó: "Hoy les voy a contar el secreto que tanto me piden... porque muchos me preguntan desde hace varios meses, cómo hice para bajar de peso, a dónde voy, qué como, cómo me mantengo así. Todas esas preguntas tienen una sola respuesta: 'hábito'. Crear hábito fue la clave en mi vida. Fueron 9 semanas de seguimiento y para mí fue revelador entender que la disciplina, la constancia en la actividad física y la incorporación de hábitos saludables fue la clave del éxito. No hay magia, no hay dietas milagrosas. El único secreto fue cambiar realmente mi rutina, mi alimentación y hacer deporte. Acá les muestro un poco de mi día".

El mal momento de Sandra Borghi

A través de su cuenta de Instagram, la conductora de TN y El Trece contó: "Este es el proyecto más importante de mi vida. Hoy les quiero contar de un nuevo desafío que estamos encarando con mi marido y mis hijos. Nos tenemos que mudar, tenemos que dejar el departamento donde vivimos hoy porque no podemos afrontar más el alquiler, lo que les debe pasar a muchos de ustedes, la realidad misma de lo que vivimos muchos argentinos hoy".

"Entonces decidimos hacernos cargo de un departamento muy viejo, que tenemos de remodelar estructuralmente porque es un departamento muy antiguo, de época y que sería un riesgo irnos a vivir en el estado que está", precisó la compañera de Luis Otero. Y sumó: "Con lo cual voy a encarar este nuevo proyecto, este desafío, que por supuesto nos da mucho miedo pero a la vez nos tiene a todos muy entusiasmados. Y los quiero hacer parte de todo este proceso, les voy a ir contando paso a paso todas las decisiones que vamos tomando, quiero que ustedes sean parte de toda esta historia y me ayuden a tomar decisiones".

La dulce revelación de una figura de TN

"Bienvenida Carmela. Estamos felices. Te estábamos esperando con mucho amor", escribió muy emocionado el exconductor de "Arriba argentinos", Marcelo Bonelli, cuando llegaron sus nietas. En diálogo con "TN Show", el conductor habló acerca de la llegada de sus dos nietas, Lupe y Carmela. "El domingo nació Carmela, la hija de Samantha, y anoche nació Lupe, la hija de Bárbara. Así que toda la familia está contenta. Eran bebés muy esperados y los recibimos con mucho amor y cariño", expresó el periodista.