Roxy Vázquez habló sobre el deceso de sus padres.

Roxy Vázquez es una periodista que trabaja desde hace años en la señal TN y, con su tono descontracturado, logró traspasar la pantalla y llegar a tener su programa propio. De ese modo, recientemente se dejó llevar por la emoción en pleno vivo y rompió en llanto al contar cómo vive la reciente muerte de sus dos padres.

La conductora de televisión siempre cuenta ante los televidentes las diferentes situaciones que vive en su vida personal y, después de una semana difícil por el fallecimiento de sus progenitores, la presentadora habló con emoción. "Estoy destrozada. Estar acá es una manera de homenajearlos porque ellos eran dos laburantes", comenzó su descargo Vázquez en pleno vivo de TN.

"Estoy con el corazón roto. Es uno de los momentos más tristes de mi vida. Todos creemos que estamos preparados para perder a nuestros padres, pero cuando eso llega es muy difícil", continuó su descargo con la voz entrecortada por la emoción la famosa periodista. Y sumó: "Sobre todo en el caso de mi papá, que lo perdí de manera sorpresiva. Una semana después falleció mi mamá. Con mis hermanos estábamos tratando de llevar esa situación… el cáncer es una enfermedad espantosa y no se la deseo a nadie".

Con congoja, Roxy recordó cuán exigentes eran sus padres en relación a su trabajo: "Le mandamos un abrazo muy grande, muy cálido y de mucha compañía a Roxy en estos momentos. No va a estar con nosotros unos días. Todo el equipo la acompaña en este momento personal complicado".

Roxy Vázquez.

El enojo de Yanina Latorre con Roxy Vázquez

"Yo a esa mina un día casi la mato, yo la odio. Ella se reía de mis cuernos con ese programa que tenía en TN con Malnatti, me hacían mierda. Y un día lo invitan a Ángel y le preguntó por mis cuernos, entonces él dijo que no tenía nada que contar, que yo era la víctima y que no le correspondía. 'Ah, porque es tu amiga la cuidás', dijo ella", relató Latorre en el pase con Marina Calabró sobre Roxy Vázquez. Y siguió: "No estábamos hablando de un caso de corrupción, que me estaba cuidando, yo era víctima". "Ella acosaba a las peluqueras y las maquilladoras para que le contaran la última novedad, si yo lloraba en maquillaje, y nadie contaba nada por fidelidad. Quería data. Un día la agarré contra la pared y la puteé. Ella iba a llorar y a quejarse, porque ella tiene un carácter de mierda. Subía y llamaba al capo de TN para quejarse de que yo deje de criticarla en LAM".

Yanina recordó cómo era su ida y vuelta con Vázquez y relató: "Cuando me la cruzaba en los pasillos le empezaba a gritar 'qué hacés, cómo andás, conchuda, hija de puta' y ella miraba para abajo. ¡Contestame! Nunca me contestó un insulto. Es una conchuda, la odia todo el mundo a Roxy Vázquez. Dicen que es dificilísima, que tiene re mala onda. No hay nada peor que una concha seca".