Romina Uhrig reveló el calvario que vivió en el quirófano por una cirugía: "Un gran error"

Romina Uhrig habló sobre su experiencia con las cirugías estéticas y confesó de cuál se arrepiente profundamente.

Julieta Poggio, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), se sinceró sobre los procedimientos estéticos a los que se sometió a lo largo de su vida y confesó cuál de todos ellos no se volvería a hacer. La exdiputada aseguró que tenía muchas inseguridades cuando era joven y que esto la llevó a tomar malas decisiones. Lejos de negar sus retoques, la ex "hermanita" contó todo sobre sus experiencias en el quirófano.

Romina estuvo como invitada en A la Barbarossa (Telefe), el programa conducido por Georgina Barbarossa, en donde conversó sobre diferentes temas de su vida personal y profesional. Cuando la conductora la consultó por los procedimientos estéticos que se había realizado, Uhrig los enumeró y reveló que se arrepiente de uno en particular, que casi le trae graves consecuencias.

"Yo me hice varias cirugías. Me hice la de las mamas, porque tuve tres nenas, me levanté... Y después me hice la abdominoplastia", comenzó Romina. Y explicó que tomó esta decisión porque su piel no se recompuso fácilmente después de su embarazo. "Como no tengo muy linda piel, me había quedado muy feo lo que es la panza y las mamas”, explicó.

Acto seguido, confesó que pasó por una pésima experiencia al operarse la nariz. “Cometí un error grande por querer verme mejor. Me había hecho lo de la nariz, que te pinchan y te la levantan... Bueno, me había quedado una cosa acá y me tuvieron que sacar todo ese relleno. Se me cayó la punta y tuve que operarme”, reveló la exdiputada.

Cuando Barbarossa le preguntó si tenía muchas inseguridades, Uhrig respondió que sí, especialmente cuando era más chica. "Me acuerdo de que cuando vine a hacer el casting para Gran Hermano, una de las productoras me decía siempre ‘dale Romi, dale’, siempre me alentaba. Pero sí, era bastante insegura y sigo siendo un poco insegura”, confesó.

Con respecto al deporte, contó que hace gimnasia desde que era muy chica. "Siempre salía mejor deportista en el colegio, estudié el profesorado de Educación Física, hago deporte. Ahora no tengo mucho tiempo, pero me encanta el deporte y como sano. Es algo que hay que hacer porque es muy bueno, más allá de lo estético, es bueno para la salud, además de verse bien una, que también es lindo”, concluyó.

Romina Uhrig reveló el abuso que sufrió cuando era chica

Días atrás, Romina abrió su corazón y contó, en diálogo con República Zeta, que sufrió un abuso por parte de su padrastro cuando era muy chica. "No lo podía tocar a este tema. Era un dolor muy grande que si lo hablaba, lloraba. Fue a los 8 años. No le conté a mi mamá, le conté a mi abuela, porque no quería ir a la casa de mi mamá", comenzó. Y agregó que, cuando se lo contó a su abuela, su tío también estaba presente.

"Mi tío empezó ‘llamalo a este hijo de puta’ y mi mamá no sabía qué había pasado. Mi tío lo quería cagar a piñas. En ese momento, mi mamá no me creyó a mí, al contrario. Se enojó conmigo y me morfé una paliza gigante de ella. Ese día me tuve que quedar ahí. Mi abuela se fue y mi mamá se enojó conmigo. Es que mi mamá no estaba bien, tampoco”, agregó Uhrig, y explicó que su padrastro también golpeaba a su madre. Sin embargo, dijo que al día de hoy no le guarda rencor. "Yo no la culpo, ella sufrió mucho", concluyó.