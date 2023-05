Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, sacudidos por un hecho impactante: se quebraron en vivo y causaron emoción

Los periodistas protagonizaron un emotivo momento en pleno vivo. Rodrigo Lussich y Adrián Pallares tuvieron una emisión especial de Socios del Espectáculo.

Adrián Pallares y Rodrigo Lussich no lograron contener la emoción en pleno vivo de Socios del Espectáculo y dieron a conocer los motivos de su conmoción. Los periodistas les dedicaron un sentido mensaje a los televidentes que los acompañan día a día y a todo el equipo del ciclo que lleva más de un año al aire en El Trece.

"Adri llora chicos, se emociona", fueron las palabras de las panelistas del ciclo de espectáculos al verlo al conductor empapado en lágrimas. La emoción de Adrián Pallares se debió a los 300 programas de Socios del Espectáculo que se cumplieron en dicha emisión. "Gracias a todo el equipo de producción por este hermoso clip con repaso se los mejores momentos”, enunció Lussich, también emocionado.

Lussich se conmovió al verlo emocionado a su compañero y soltó: "Te quiero amigo, te quiero mucho, es una alegría estar laburando con vos todos los días codo a codo, espalda con espalda". Por su parte, el periodista le respondió a su colega y compañero con un: "Salud".

"Gracias Pablo Codevila, Adrián Suar y Coco Fernández por todos los chocolates que nos han mandando. Obviamente saludamos a quienes nos han acompañado en este último tiempo como Graciela Alfano, Luli Fernández, Karina Iavícoli", cerró Pallares en medio de su emoción.

Insólita anécdota de Rodrigo Lussich en una cita

"Me estaba haciendo la dentadura y me habían puesto uno provisorios de acrílico, tenía un desastre. La cita fue en un lugar muy refinado, un hotel cinco estrellas. Mordí la hamburguesa y empecé a sentir cosas duras en la boca, hasta que me di cuenta. Fui al baño, los limpié y traté de ponérmelos, pero fue imposible. Así que me los guardé en el bolsillo y volví a la mesa", soltó el conductor de televisión en diálogo con Karina Mazzocco en A la Tarde. Y sumó: "Yo soy de labio inferior gordo y eso me ayudó porque me tapó la encía, así que hablé raro toda la noche. Obviamente la cita después no prosperó".

En ese mismo reportaje, Lussich reveló el duro momento que vivió en medio de una mudanza. "Cuando me voy a trabajar a Mar del Plata en ese año, 2008, que me voy a Radio Brisa con Bagnato, que es quien me contrata. Tenía la guita justa para la mudanza, yo trabajaba con Canosa todavía, y tenía que llegar de cero y arrancar. Me robaron, en una salida bancaria. Saco el sueldo para ir a pagar el flete y me persiguen con una moto y me afanan. Así que me quedó sin un mango, sin nada. Ya tenía todo arreglado para irme aparte", enunció.