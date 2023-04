Adrián Pallares se animó y contó lo que nadie sospechaba de Rial: "Lo quiero decir"

Adrián Pallares se animó a decir lo que nadie dijo antes sobre Rial. Qué fue lo que manifestó el exintegrante de Intrusos en el Espectáculo.

Adrián Pallares es un famoso periodista de Argentina. Pasó por diferentes programas de espectáculos, en los cuales integró paneles liderados por Viviana Canosa y Jorge Rial, entre otros. Justamente, sobre el último mencionado, el ahora conductor de Socios del Espectáculo reveló un dato que nadie dijo antes en la televisión argentina. "Yo lo quiero decir", sostuvo.

Recordando el episodio en donde Jorge Rial manifestó haberse divorciado para que no le "griten más", Adrián Pallares deslizó una teoría que hasta ahora nadie había sospechado. Pese a que todos los televidentes se imaginaron que hablaba de Romina Pereiro, para "Palla" se refiere a otra persona.

"Yo quiero decir que a mí me parece que no hablaba de Romina”, expresó Adrián Pallares. En ese momento, los compañeros le consultaron si Jorge Rial se refería a Silvia D'Auro (primera esposa del conductor de Argenzuela y madre de Morena y Rocío Rial). "¿Y quién es entonces? ¿Silvia D’Auro?”, preguntaron, a lo que "Palla" respondió con misterio: "Para mí no habla de Romina”.

Se filtró un audio de Romina Pereiro a los gritos cuando era esposa de Rial

Jorge Rial y Romina Pereiro se separaron en 2022. Sin embargo, todavía quedan particularidades de aquella ruptura: hace pocos días, el conductor dijo que se divorció "para que no le griten" y, ahora, apareció un audio de su exesposa a los gritos contra una famosa periodista de espectáculos.

En el programa LAM, conducido por Ángel de Brito, fue su panelista Yanina Latorre quien se encargó de difundir este audio. En el mismo se puede escuchar a Jorge Rial contestándole a Mariana Brey, su colega, y de fondo apareció Romina Pereiro con un grito contundente.

Primero se escuchó a Rial, molesto ante la presunta consulta de Brey, expresando lo siguiente: “Mirá, Mariana, tengo los huevos al plato de vos, de todo el mundo. No me rompan más las pelotas. ¿Pueden salir absolutamente todos de mi vida? Se los voy a agradecer mucho. Quiero tener una vida tranquila, la que me merezco”. En ese momento, Romina Pereiro apareció en escena exclamando: "Un besito Mariana, hacé tu vida. ¡Gracias!".