Dura acusación de Oliva contra Villafañe por la muerte de "El 10".

En su rol de panelista en "Polémica en el bar" (América TV), donde trabaja desde hace varios meses, Rocío Oliva detalló cómo se enteró de que no iba a poder despedirse de su ex Diego Maradona en el velorio organizado por la Casa Rosada. Implacable, disparó contra la primera esposa del astro de la cultura popular, Claudia Villafañe: "Cuando le pregunté al de seguridad qué pasaba, me dijeron que Claudia tenía que dar la orden".

"Nadie me informó de nada. Hablé con Claudia el mismo día que Diego entró a la clínica y que lo internaron, en La Plata. Ese día dije que yo me ponía a disposición para lo que fuera, se lo dije por teléfono a Claudia. A mi no me llamó nadie, yo llamé a todo el mundo. De hecho, a la hermana la llamé antes de ir al velorio para pedirle la dirección y ella me la dio. Pero cuando llegué no me dejaron pasar", afirmó la ex novia de Diego.

Y sentenció: "Cuando le pregunté al de seguridad qué pasaba, me dijeron que Claudia tenía que dar la orden. Cuando yo bajé a hablar con los medios, Claudia me mandó un mensaje pidiéndome por favor que no dijera que ella tenía la culpa, que la culpa no era de ella. Cuando yo le pregunté de quién era y la llamé, no me contestó".

El mismo día de la muerte de "El Diez", Oliva asistió a su trabajo y comparió un emotivo recuerdo con Mariano Iúdica. "No quería creerlo. Iba manejando a casa y los autos se me paraban al lado para decirme 'fuerza'. Ahí me fue cayendo la ficha. Cuando llegué a casa, me quedé ahí muy triste. Fue un hombre muy importante en mi vida. Fue muy bueno conmigo, nos amamos mucho. Con mi familia siemore fue humilde, solidario y con un corazón gigante. Diego tenía ganas de vivir. Me amó muchísimo y eso me llena el alma", había expresado, llorando.

"Me cansé de decir que no tenía que estar internado y no en su casa. Me duele porque era joven, bueno y no se merecía irse solo, como dicen que estaba. Duele mucho. Lo voy a ir a despedir sin ninguna duda. Necesito hacerlo", cerró, lastimada.