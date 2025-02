Reapareció La Niña Loly públicamente y sorprendió con su aspecto: "Está".

Loly Antoniale, popularmente conocida como La Niña Loly, fue una de las figuras que más marcaron a la farándula argentina, pero tras su separación de Jorge Rial en 2014, decidió optar por un perfil más bajo en cuanto a su exposición en televisión. Y aunque siguió compartiendo muchos detalles de su vida en redes sociales, desde fines del 2024 que dejó de publicar y llamó mucho la atención. Ahora, unos meses más tarde, volvió a aparecer y su cambio sorprendió.

La fotos de Antoniale trascendieron en el ciclo televisivo El Impertinente, conducido por Tomás Dente en Net TV, luego de que la modelo cordobesa llevara desaparecida casi un año. En este tiempo en el que no se mostró públicamente, hubo muchas especulaciones al respecto, pero las que más resonaron fueron que había sido mamá o que había tenido algún problema de salud. Pero por su parte nunca hubo una confirmación.

Así, en medio del escándalo que enfrenta More Rial, y que pone a Jorge Rial en el ojo de la tormenta, trascendieron fotos actuales de Antoniale. "Vamos a mostrarte las fotos actuales. Esta es la Niña Loly versión 2025. Estas son fotos inéditas. Es La Niña Loly 2025 y en su momento yo resalté al principio del programa que está igual. Pero más operada", empezó por decir el periodista. En las fotos, claramente se ve que la modelo está igual que cuando era figura televisiva.

Finalmente, Dente sentenció: "Yo la veo divina, se mantiene bien, yo la aprecio. Dentro de todas las novias que tuvo Jorge Rial fue la mejor". Por último recordó: "Fue la transición entre Silvia D´Auro y con las chicas estaba todo bien. Ella se comprometió con ellas como compañera de vida de Jorge".

Una de las fotos de La Niña Loly que mostraron en el programa de Tomás Dente.

La actriz trans Barbie Di Rocco lanzó una grave denuncia contra Jorge Rial: "No hay disculpas posibles"

Bárbara Di Rocco denunció a Jorge Rial por acoso y contó un escalofriante relato en el que expuso al conductor de Argenzuela (C5N), en diálogo con Ángel de Brito. "No hay disculpas posibles", sentenció la actriz y activista trans que recientemente formó parte del elenco de la obra Sex, de José María Muscari.

Invitada a Bondi Live, la actriz Barbie Di Rocco charló con Ángel de Brito y su equipo y reveló que fue acosada por Jorge Rial. "Me pasó hace poco con Jorge Rial. Me empieza a seguir (en las redes) y, como con cualquier conductor que me empieza a seguir, le pregunté si había un espacio disponible porque siempre está bueno escuchar voces trans. Me responde 'la verdad que está bueno escuchar voces trans. Tengamos una reunión. Vení a casa'", contó Bárbara en el stream.

Barbie Di Rocco reveló que accedió a ir a la casa del conductor, pero la reunión de trabajo no tardó en desvirtuarse: "Llevé los libros infantiles como una pelotuda, fui a la casa y cuando empezó con 'que linda piel que tenés'...". En ese momento, Ángel de Brito la cortó y le preguntó: "¿Perdón?, ¿te empezó a tocar?". "Sí. Ahí agarré y le dije: 'yo vine a saber si podía conseguir laburo, no vine a que me gatees. Si vos me decís de entrada 'quiero salir a cenar', yo te digo sí o no pero no me entrés por el lado del libro infantil como una pelotuda, porque yo vine a pedir laburo'", respondió la actriz. "La metodología de hace 30 años sigue intacta... el casting sábana", sostuvo Carla Conte. "Eso es acoso", disparó De Brito.

"Me paré y le pregunté si había una opción (de trabajo) y me dijo 'la verdad que lo veo difícil'. Si ya lo sabías de entrada, ¿para qué me hiciste venir? Claramente tenía otro objetivo así que le pedí para irme. Me volvió a invitar a tomar un trago, pero le agradecí y me fui. No hay disculpas posibles. Al otro día, un caradura, me dijo 'la pasé bárbaro con vos, me encantaría volver a verte'. O sea, ¿no viste que te rechacé?", cerró Bárbara. Por el momento Jorge Rial no emitió comentarios o declaraciones públicas sobre la denuncia.