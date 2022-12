Jorge Rial contó lo que todos pensaban de La Niña Loly: "Le gustaba la pareja"

Jorge Rial sorprendió al revelar lo que todos pensaban de La Niña Loly durante una breve charla con LAM.

Jorge Rial sorprendió al contar durante una breve charla lo que todos pensaban de su relación con Mariana "La Niña Loly" Antoniale. "A la gente le gustaba la pareja", reveló el conductor de Argenzuela en la calle ante la consulta de un cronista que lo interceptó para hablar sobre las relaciones amorosas que tuvo en los últimos años.

Desde que se separó de Silvia D'Auro en medio de un escándalo, Jorge Rial fue protagonista de diversos romances que, por su alto perfil mediático, son bastante recordados. Uno de ellos fue el que mantuvo con La Niña Loly, quien tras la separación del conductor decidió irse a vivir a Miami para alejarse de los medios y las repercusiones del final de su romance, donde también volvió a encontrar el amor y terminó casándose con un argentino.

Pero en el imaginario popular quedó instalado que la modelo fue el amor de la vida de Jorge Rial y sobre esa creencia popular le consultó el cronista de LAM al reconocido periodista. Sin filtros, el histórico conductor de Intrusos se sinceró: "No lo sé, porque no lo fue. No fue el gran amor de mi vida". "A la gente le gustaba la pareja", intentó analizar Rial al tiempo que aseguró que los verdaderos amores de su vida fueron aquellos que terminó de "concretar".

"Lo fue mi primera mujer, más allá de todo, Silvia (D'Auro). Y Romina (Pereiro). Porque los terminé de concretar... Tal vez hubo otro en el medio, que tal vez fue un gran amor", ahondó el conductor. Además, el periodista también habló del vínculo que mantiene con Romina Pereiro tras su separación en los primeros días de marzo y luego de varias semanas de rumores y especulaciones.

Cómo está hoy la relación de Rial con Pereiro

Así como aseguró que La Niña Loly no fue el gran amor de su vida, Jorge Rial reveló cómo sigue su relación con Romina Pereiro, su última pareja conocida. En un principio, aseguró que el amor con la nutricionista sigue intacto, pero también reconoció que no sabe cómo reaccionará cuando ella inicie un romance con otro hombre. "No sé si me voy a poner feliz. Tampoco voy a ser el hipócrita que dice 'bien, está con otro, que sean felices'", detalló, con sinceridad.

En ese sentido, remarcó que tampoco sabe cómo tomará Pereiro cuando él empiece una relación con otra mujer: "Algo va a pasar, porque hubo mucho amor en el medio". "Si me pongo feliz soy un hipócrita. Nadie se pone feliz. En todo caso será un golpe que tendré que asumir. Y creo que sería el dato definitivo para saber que se terminó", concluyó Jorge Rial.