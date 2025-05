Está casado: la figura actual de la Selección Argentina que habría estado con Pampita.

A meses de su separación de Roberto García Moritán, Pampita decidió alejarse del ojo público y mantener un perfil bajo en cuanto a su vida amorosa. Sin embargo, en los últimos días volvió a estar en el foco de atención tras revelarse su supuesto vínculo con un jugador de la Selección Nacional.

La información trascendió en Gossip, ciclo conducido por Pilar Smith en Net TV, donde revelaron que la famosa modelo habría tenido un breve romance con Enzo Fernández. Esta situación habría sido en el lapso en que el jugador de fútbol estuvo separado de Valentina Cervantes, la mamá de sus dos hijos, durante el verano. "Estuvo investigando desde el verano, dice que tiene el aval, el enigmático del día de hoy habla de una de las modelos más deseadas y un futbolista. Ella tiene un aval que acredita que hubo un encuentro, estamos hablando de un romance, sino de buena onda", empezó por decir la conductora.

En este marco, sumó: “Vamos a primero decir que los dos estaban solteros y separados, ella en varias entrevistas dijo que estaba conociendo gente, él dejó a su pareja porque dijo que quería vivir. Habrían estado encontrándose afuera". Luego, puntualizó: "Estos encuentros fueron en Londres, él juega en el Chelsea. Pampita fue, yo me puse a investigar, a mí me lo cuentan en diciembre, esto fue en noviembre, que Pampita estaba separada igual que él".

Por último, la breve historia finalizó: "Pampita sube una foto del día que él jugó, el 7 de noviembre, Pampita sube una el 10 de noviembre viéndolo a él. Aparte investigué más y Pampita y Enzo se siguen en Instagram, Pampita no sigue a muchos jugadores de fútbol. La fuente que me confirma, un amigo de él, él lo comentó en su grupo”. Sin embargo, pese a los rumores, ninguno de los involucrados dijo algo al respecto.

Pampita se hizo viral por lo que le pasó en medio de un desfile: el video que la expone

Pampita es una de las figuras de la televisión más emblemáticas de Argentina, ya que trabajó como jurado, conductora y participante en famosos ciclos de TV. A pesar de eso, en un reciente evento la influencer volvió a sus inicios y fue parte de un desfile de pasarela, en el que vivió un imprevisto que la dejó expuesta ante la gente.

Las redes sociales se llenaron de comentarios sobre lo que le pasó a la expareja de Benjamín Vicuña y Roberto García Moritán en medio de su caminata entre el público, con un look basado en una musculosa negra básica y un pantalón de cuero en tono marrón. "Hasta cayéndose Pampita es linda", escribieron desde una cuenta de Twitter que compartió la caída de la modelo en el desfile.

Por supuesto que la exjurado de Bailando por un sueño resolvió con altura y profesionalismo la situación, después de décadas de ser un referente del mundo de la moda, y se levantó entre risas del piso. "Es Carrie cayendo en el desfile, en sex and the City. Hasta la aplauden", "La elegancia para levantarse...a mi me tenes 10' en el piso rota de la risa" y "No hicieron prueba antes quizás, esos zapatos tenían un problema" son algunos de los comentarios de los usuarios en alusión a lo que le pasó a Pampita en el desfile.