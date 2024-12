Sorpresa en Argentina por lo que confirmó Pampita sobre su madre: "Salto al vacío"

El soprendente motivo por el que la mamá de Pampita no se muestra públicamente.

Desde que llegó a Buenos Aires con sueños de conquistar la fama, Pampita no dudó en abrir las puertas de su vida privada al público. Sin embargo, no todos en su entorno comparten ese deseo de vivir bajo los reflectores. Su madre, Thania Dos Santos, prefirió mantenerse alejada del ojo mediático, algo que la modelo explicó recientemente.

Aunque Thania asistió a algunos eventos privados junto a su hija, siempre evitó aparecer frente a los grandes medios. Incluso, tomó la decisión de no participar en el reality Siendo Pampita, producido por Paramount+, donde se mostraban las facetas más personales de la modelo. En ese sentido, Carolina Ardohain aclaró que su madre no fue parte del programa porque simplemente no lo deseaba. “Mi mamá no está en el reality porque no elige esa exposición. Al igual que mi hermano y mi hermana, que están en La Pampa, llevan una vida súper tranquila y no les gusta que los vean o estar expuestos”, explicó la modelo en diálogo con Ángel de Brito, cuando el tema comenzó a generar curiosidad en los medios.

La foto más tierna de Pampita cuando era una niña junto a su mamá.

La distancia de Thania Dos Santos con el mundo público no tiene que ver con conflictos familiares, aclaró Pampita, quien recordó cómo fue su partida de La Pampa siendo apenas una adolescente: “Yo me vine muy joven a Buenos Aires, a los 16 años. Mi mamá tenía miedo, no sabía cómo iba a mantenerme y me decía: ‘¿De qué vas a vivir?’. Ellos no podían ayudarme económicamente, y era un salto al vacío. Pero yo necesitaba intentarlo, La Pampa me quedaba chica, quería triunfar en algo”.

A pesar de su preferencia por el anonimato, Thania estuvo presente en momentos importantes de la vida de su hija. Pampita reveló que su madre vivió con ella en Buenos Aires durante su embarazo de Anita, pero pocos lo supieron: “Mamá estuvo conmigo en todo ese tiempo, acompañándome en cada momento especial”.

Finalmente, Pampita reflexionó sobre cómo su familia maneja su vida pública: “No a todos les gusta aparecer, ni siquiera que los nombre. Pero nos vemos seguido, compartimos eventos, vacaciones, cumpleaños… siempre estamos unidos”. Aunque confiesa que le gustaría que su madre viviera en la capital, admite que no pierde la esperanza: “Me cuesta aceptar que ella no quiera instalarse acá, pero no me rindo”.

La inesperada confesión de Pampita sobre la maternidad, a poco de blanquear su romance con Martín Pepa

En una charla íntima con Susana Giménez, la modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain reveló que conserva óvulos criopreservados, lo que podría permitirle volver a ser madre en el futuro. Pampita compartió que tomó esta decisión antes de quedar embarazada de su hija Ana, por temor a no poder concebir de manera natural.

"Me saqué muchísimo, tengo como 90 óvulos guardados. Lo hice porque tenía miedo de no quedar embarazada. Antes de hacer el tratamiento de fertilidad preferí guardar y estar tranquila", explicó Pampita, quien aseguró que esta decisión le brindó seguridad durante su último embarazo.

A pesar de este anhelo, la posibilidad de agrandar la familia por ahora parece lejana. "Tiene que ser algo consensuado de madre y padre. Un hijo tiene que ser deseado, fruto de un gran amor. A mí me encantaría seguir teniendo", comentó con una sonrisa.