Susana Giménez se hartó y contó lo que pasó con Pampita en su programa: "No".

Susana Giménez se hartó y contó la verdad de lo que pasó con Carolina "Pampita" Ardohain en su programa de Telefe. Hace ya unos meses atrás que la conductora recibió a la modelo para que hablara de su reciente separación de Roberto García Moritán, pero los resultados no fueron los esperados, ya que la invitada dio muy pocos detalles del escándalo y no logró atraer a la cantidad de público esperada para aquella velada.

En una reciente entrevista que brindó con Jonatan Viale para el ciclo ¿La Ves? emitido por TN, Giménez demostró su enojo por la actitud que tuvo Pampita en la entrevista. En su momento, esta separación había generado mucha controversia, motivo por el que la palabra de la modelo era muy solicitada. Por este motivo, la producción de Susana contactó a Pampita e incluso le pagó para que asistiera al programa.

"La producción le pagó 10 mil dólares y no dijo nada", reveló Giménez en la entrevista con Viale. Luego sumó: "Después me la crucé en la gala de los Personajes de año de Gente y se lo reclamé, pero ella me dijo que ya había dicho que 'no iba a hablar de su vida personal'".

De esta forma, Susana confirmó los rumores que surgieron en torno a la entrevista y aseguró que el canal le había pagado una importante cifra a la modelo para que de su testimonio. Sin embargo, recalcó: "En algunos portales leí que decían que le pagamos 30 mil dólares, yo llamé a la producción, les consulté y me dijeron que le pagaron 10 mil".

La burrada de Susana Giménez en lo de Jonatan Viale para defender a Milei: "Vergüenza de ser argentinos"

En esta misma entrevista, pese a que aclaró que "no quería hablar de política", Susana Giménez defendió nuevamente el gobierno de Javier Milei con polémicas declaraciones. Precisamente, en un momento de la entrevista aseguró que ahora "ya no da vergüenza decir que somos argentinos".

"Me cayó muy bien, me parece que está haciendo las cosas bien, el mundo lo aceptó, Estados Unidos lo aceptó. Antes te daba vergüenza decir que somos argentinos", empezó por decir sobre su encuentro con el Presidente. Luego, determinó: "Hace poco, con el Gobierno anterior. Decían eso. La frase 'no hay plata' era verdad. Los programas como el tuyo, como el de Lanata, te abrían los ojos y te mostraban las cuentas".

Por último, opinó sobre la situación del país y quedó en evidencia al decir una burrada, teniendo en cuenta los índices actuales de la pobreza y los salarios."Yo creo que está indudablemente mejor. Están sacando impuestos inverosímiles. Le falta apretar un poco en la inseguridad, hay mucha. Es terrible. No puede ser que a la gente le maten una persona todos los días".