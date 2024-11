Se acabó el misterio: salió a la luz cuánto habría cobrado Pampita por la nota con Susana Giménez.

Luego del escándalo en el que estuvo envuelta por su separación de Roberto García Moritán y la posterior confirmación de un romance con Martín Pepa, Pampita reapareció en los medios en una entrevista con Susana Giménez. Sin embargo, luego de esta charla que dio mucho que hablar, salió a la luz un fuerte detalle con respecto a esta entrevista: la contundente cifra que habría cobrado la modelo.

Este lunes feriado, horas después de la entrevista que dio Pampita en Telefe, en Socios del Espectáculo (El Trece) brindaron más información sobre el tema. Precisamente, anunciaron que, presuntamente, la famosa modelo habría cobrado una abundante cifra en dólares por la entrevista. "Cómo se terminó. O el amor, el proyecto, algo se terminó. Lo que no se terminó es Pampita y los negocios", empezaron por decir en el programa de espectáculos.

Asimismo, Adrián Pallares siguió: "Pampita para estar sentada en el living de Susana Giménez. Ojo, desmientan. Saben que acá no se miente, nosotros vamos a la fuente. Generalmente no tenemos muchas primicias, pero cuando las tenemos son de verdad". Y agregó: "Pampita, vamos a decirlo para evitar cartas documento y todos los enojos que puedan venir. Habría cobrado 30 mil dólares para estar sentada en el living de Susana Giménez. Una cifra que dentro de todo, obviamente, es un montón".

En este marco, la panelista Nancy Duré, miembro de Socios del Espectáculo, aludió a la falta de respuestas por parte de Pampita, tras haber cobrado esa supuesta cifra: "El día después te estafaron, Susana. Salí corriendo y andá a la comisaría, hacé la denuncia”, exclamó el conductor con un toque de humor. “Pero no tenía garantía”, soltó.

La inesperada confesión de Pampita sobre la maternidad, a poco de blanquear su romance con Martín Pepa

En una charla íntima con Susana Giménez, la modelo y conductora Carolina "Pampita" Ardohain reveló que conserva óvulos criopreservados, lo que podría permitirle volver a ser madre en el futuro. Pampita compartió que tomó esta decisión antes de quedar embarazada de su hija Ana, por temor a no poder concebir de manera natural.

"Me saqué muchísimo, tengo como 90 óvulos guardados. Lo hice porque tenía miedo de no quedar embarazada. Antes de hacer el tratamiento de fertilidad preferí guardar y estar tranquila", explicó Pampita, quien aseguró que esta decisión le brindó seguridad durante su último embarazo.

A pesar de este anhelo, la posibilidad de agrandar la familia por ahora parece lejana. "Tiene que ser algo consensuado de madre y padre. Un hijo tiene que ser deseado, fruto de un gran amor. A mí me encantaría seguir teniendo", comentó con una sonrisa.

Pampita habló por primera vez de su separación: “Yo no era la prioridad de Roberto”

Carolina "Pampita" Ardohain rompió el silencio sobre su separación de Roberto García Moritán en una emotiva entrevista exclusiva con Susana Giménez.

La modelo expresó el profundo impacto que tuvo esta ruptura en su vida, afirmando: "Toda mi vida quise tener mi familia y un compañero" y confesó: "nunca me imaginé que todo se iba a destruir".

Sin embargo, al ser consultada sobre los motivos de la separación, fue contundente y dijo que no iba a hablar mal del empresario y exfuncionario porque “sus hijos estaban viendo la televisión”. A su vez, confesó que apenas se separó no podía ni comer ni dormir durante varios días, por el estrés que le ocasionó la ruptura.

En sus declaraciones, Pampita reflexionó sobre las lecciones aprendidas tras su decepción amorosa: "Hay que tener los ojos bien abiertos siempre" y destacó su capacidad para encontrar gratitud incluso en los momentos más difíciles: "Agradezco todo lo que me pasó y no me arrepiento de nada".

La conversación también dejó entrever que, a pesar de la tristeza, la conductora busca enfocarse en sus hijos y en reconstruir su vida personal mientras atraviesa este proceso de duelo emocional. “Yo no era la prioridad de Roberto”, aclaró en tono de tristeza, al hablar de los compromisos laborales que tenía su ex pareja.

Además, la separación se dio en medio de rumores de crisis prolongadas e infidelidades, aunque Pampita no ahondó en esos temas, prefiriendo centrarse en su postura resiliente. Por último, contó que habla “todos los días” con Moritán porque “continúan siendo familia”.