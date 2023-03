Qué es de la vida de Elba Rodríguez, primera ganadora de MasterChef Argentina

Elba Rodríguez se convirtió en la primera ganadora de MasterChef Argentina en 2014. Sin embargo, en la actualidad, lleva una vida alejada de los medios.

MasterChef es uno de los reality mas populares de la televisión argentina ya que integra una de las grandes pasiones nacionales: la cocina. Su retorno a la TV es inminente, con una nueva temporada que incluye la participación de Wanda Nara. Una de sus primeras celebridades creadas desde el llano fue su primera ganadora en 2014, Elba Rodríguez, quién gracias a sus platos tradicionales y su amor por la cocina se convirtió en una sensación y alguien muy querida por la gente. Hoy, casi diez años después, vive una vida diferente a esos meses frenéticos de fama, pero sigue muy vinculada al mundo de la gastronomía.

¿Qué es de la vida de Elba Rodríguez?

Hace ocho años, Elba Rodríguez se convirtió en la primera ganadora de MasterChef Argentina en 2014, lo que le permitió disfrutar de un momento de popularidad en la televisión. Aunque sigue apasionada por la cocina, Elba hoy lleva una vida alejada de los grandes medios y divide su tiempo entre esta afición y su trabajo en el campo de la salud. Es que Elba también estudió enfermería y trabaja en la Unidad de Pronta Atención de Avellaneda.

A pesar de esto, sigue compartiendo sus recetas favoritas en las redes sociales, donde publica tutoriales junto a su hija Agustina, quien también es una apasionada de la gastronomía. En su cuenta de Instagram, @elbarodriguezchef, donde tiene mas de 195 mil seguidores, se puede apreciar que sigue activa en el mundo de la cocina. Sin embargo, su participación no termina allí ya que actualmente participa en el Canal Unife en el programa "Viva la Vida".

Bio de Elba Rodríguez

Elba Rodríguez nació en Ingeniero Budge, un barrio de Lomas de Zamora, Buenos Aires, como hija de padres bolivianos. Desde su infancia, tuvo la oportunidad de experimentar la gastronomía típica de sus raíces culturales, pero sus padres también le enseñaron la importancia de perseguir sus sueños y estudiar. Por eso, decidió estudiar enfermería y con dedicación logró avanzar en su formación profesional.

Su salto a la fama se da en 2014, cuando Elba tenía 23 años. Ella vio la convocatoria para la primera temporada de MasterChef y se dio cuenta de que esta era una oportunidad única para desarrollar su amor por la cocina y para mostrar la rica cultura boliviana que a menudo es malinterpretada. Tras varios castings, fue elegida para competir en el programa, lo que le abrió nuevas posibilidades en su carrera. Terminó siendo la ganadora del reality, volviéndose muy querida por la gente.

Sin embargo, no todo fue un camino fácil. Al momento de entrar al reality, Elba contó que sufría de depresión. "Me habían diagnosticado un tumor en la cabeza y se me acabó el mundo", contó. Es que en ese momento se le detectó un microadenoma de hipófisis, una alteración hormonal que le impedía quedar embarazada. Al finalizar la competencia, no sólo resultó ganadora, sino que además quedó embarazada. 9 meses después nació Agustina, su primera y única hija que hoy se suma a ella en su pasión por la cocina en las redes sociales.