Preocupación por la salud de Daniela Celis tras su desaparición de las redes: "Pasados de rosca"

Daniela Celis generó preocupación entre sus seguidores por su inactividad en redes sociales y su ausencia en Fuera de joda. Qué sucede con la salud de la ex Gran Hermano.

Los fanáticos de Daniela Celis empezaron a mostrarse preocupados por la salud de la ex Gran Hermano tras varias ausencias al ciclo de streaming que tiene con algunos de sus excompañeros del reality y su escasa actividad en redes sociales, donde suele mostrarse muy activa. "Muchos chicos de Gran Hermano quedaron pasados de rosca", opinó Pampito al contar lo que logró charlar con "Pestañela" en los últimos días.

Tras una muy exitosa edición de Gran Hermano, los "hermanitos" fueron acomodándose en distintos canales y medios en los últimos meses. Telefe se quedó con solo algunos de los integrantes de la más reciente versión del popular reality. En ese sentido, Nacho Castañares, Lucila "La Tora" Villar, Julieta Poggio y Daniela Celis recibieron la oportunidad de su propio programa en el streaming del canal de las pelotitas en Fuera de joda.

En los últimos días, los seguidores tanto del stream como del reality comenzaron a preocuparse por la salud de Daniela Celis. Es que "Pestañela" se ausentó del programa en más de una oportunidad y redujo notablemente su actividad en las redes sociales, algo poco usual en ella. Esto hizo que los rumores y las especulaciones se esparcieran, incluyendo la posibilidad del final de su romance con Thiago Medina. Ante esta situación, Estefi Berardi se comunicó con Daniela y reveló en Mañanísima (Ciudad Magazine) lo que charlaron.

"Pampito contó que Daniela no la estaba pasando bien y yo le escribí al WhatsApp. Ella me autoriza a contar esto. Me dice ‘estoy bien, pero ando un poco baja de vitaminas, de hierro. El médico me recomendó descansar y comer'", comenzó explicando la panelista. En ese sentido, Pampito sumó que Celis se había hecho algunos exámenes la semana anterior y el diagnóstico sería un "pico de estrés". El periodista analizó: "¿Viste cómo está Coti (Romero)? Muchos chicos de Gran Hermano quedaron pasados de rosca. Es por la fama extrema, de un día para el otro".

Daniela Celis confirmó en vivo lo que todos pensaban sobre Julieta y Marcos: "Le gusta"

Daniela Celis expuso que su amiga Julieta Poggio estaría enamorada de Marcos Ginocchio, mientras estaban al aire en Fuera de Joda, el podcast que hacen los ex "hermanitos" en Telefe. A pesar de que la bailarina niega rotundamente tener un romance con "El Primo", cada vez salen a la luz más indicios de que hubo algo más que amistad con el ganador de Gran Hermano (Telefe). Esta vez, fue Daniela quien lo evidenció con un llamativo comentario sobre su compañera.

Todo comenzó cuando, en plena charla sobre el amor y los vínculos, Julieta opinó que las personas tienden a enamorarse con más facilidad cuando existe alguna dificultad de por medio. "Ahora... ¡Cómo nos gusta cuando es más difícil! A todos, ¿o no? No me jodan...", comentó la joven. Daniela, Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañares la escucharon con sorpresa y, acto seguido, la joven oriunda de Moreno la mandó al frente.

"Pará, pará... que responda y saque charla, está bien. ¿Y si te responde y no saca charla?", le preguntó Nacho. "Me gusta más todavía", respondió Poggio, con total sinceridad. Fue entonces cuando Daniela deslizó que "a Julieta le gusta lo difícil, los que le dicen que no, los que te dicen 'basta'". "Y ella quiere más, más y más... Porque es verdad, todo el mundo le da bola. Perdón, Juli, vos sos una bomba, yo si fuese hombre te daría bola, hasta como mujer te daría bola. Todo el mundo te da bola, y el único que no te da bola... Vos querés a ese", sumó Celis

A pesar de que Daniela no nombró explícitamente a Marcos, Julieta se sintió expuesta y le respondió, visiblemente incómoda y avergonzada: "¡Callate! ¿Qué me decís?". "No, que las mujeres son así te estoy diciendo, boluda. ¡No te estoy diciendo a vos directamente, es un ejemplo! ¡Después en el chat dicen que se pisa sola. ¡Dale, amiga!", contestó Daniela indignada.

Poggio se ruborizó, no dijo nada más y se dio vuelta en su lugar, mientras se tapaba la cara de la vergüenza. Rápidamente, sus compañeros cambiaron de tema, pero el clip se volvió viral en las redes sociales y miles de seguidores del reality opinaron que el ship "Marculi" podría ser real.