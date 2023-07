Daniela de Gran Hermano confirmó lo que todos pensaban: "Me embarazan"

Daniela Celis se refirió a los rumores de embarazo y reveló la verdad sobre su presente con Thiago Medina.

Daniela Celis rompió el silencio luego de que se viralizaran los rumores de que estaría esperando su primer hijo con Thiago Medina, a quien conoció durante el paso de ambos por Gran Hermano. "Tiene ganas de ser madre joven", detalló Ángel de Brito tras hablar con la ex integrante de la casa más famosa del país.

Thiago Medina y Daniela Celis fueron una de las parejas que se formó en la temporada más reciente de Gran Hermano y casi la única que continúa junta tras el final del reality. Es que si bien hubo otras relaciones (como la de Coti y Conejo, y Juliana y Maxi), todas terminaron, a excepción de la que mantienen Thiago y "Pestañela", y Nacho y "La Tora".

En ese sentido, en los últimos días comenzó a circular el rumor de que estarían esperando a su primer hijo y lo estaban manteniendo en secreto para preservar su intimidad. Lejos de esquivar la cuestión, la propia Daniela reveló la verdad en una charla que mantuvo con Ángel de Brito y que el conductor de LAM se encargó de revelar en el mismo programa de espectáculos.

"Es la misma gente (que dice eso). Para mí, son los fans", comenzó explicándole "Pestañela" a De Brito. En el mismo audio que el conductor compartió, se escucha a Daniela agregar: "Es un grupito que siempre dice cosas, nos separan todo el tiempo, después me vuelven a juntar y ahora me embarazaron".

"Hasta ahora no", confirmó Celis, dejando en claro que no está esperando su primer hijo con Thiago. Además, la ex Gran Hermano le aseguró a De Brito que cuando suceda, el periodista de espectáculos será "el primero en saberlo". Para cerrar, Ángel de Brito reveló: "Igual me dice que tiene ganas de ser madre joven, pero por ahora no".

Filtran las internas entre los exparticipantes de Gran Hermano: "Nada que ver"

Gran Hermano terminó hace casi cuatro meses, pero todavía siguen saliendo a la luz detalles sobre la relación entre los participantes. Además de los constantes rumores de romance entre Marcos Ginocchio y Julieta Poggio, los hermanitos lograron forjar una gran amistad. O al menos algunos, porque se conoció la interna que existe entre los ex GH.

Juliana "Tini" Díaz visitó un programa de streaming y ventiló detalles sobre su vínculo con las personas con las que convivió en la casa más famosa del país. La influencer terminó recientemente su noviazgo con Maxi "El Cordobés" Gudici y no tuvo ningún prurito al hablar sobre sus compañeros.

"¿Te llevaste a algún amigo sacando al cordobés?", le preguntó Sol Rivas. "Sí, sí. A La Torita, a Mora, a Marti (Stewart). La conocí afuera de la casa y me cayó divina, que adentro del reality nada que ver", remarcó, durante su visita al canal de streaming Republica Z. Y agregó a "Nachito, El Cone, Coti, y Agustín es muy amigo mío también".

A continuación, le preguntaron si suelen reunirse y Tini aseguró que "meten juntadas". "La verdad es que con la gran mayoría me llevo muy bien", dijo. Aunque aclaró: "Con los que por ahí no tenemos tanta onda o no es por falta de onda sino es porque no nos vimos más. No tengo la afinidad que tengo con otros". El comentario de Juliana apuntó contra Romina Uhrig, con quien había tenido varias peleas dentro de la casa, a Julieta Poggio y a Daniela Celis.