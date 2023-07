Julieta Poggio le hizo un reproche a Marcos Ginocchio: "Tanto"

La bailarina le hizo un duro reclamó a su excompañero de Gran Hermano. Los detalles de la foto juntos que rompió records.

Julieta Poggio y Marcos Ginocchio se convirtieron en una las "parejas" más queridas de la televisión. Los rumores de romances entre los exparticipantes de Gran Hermano no son nuevos, pero cobraron más fuerza en las últimas semanas, cuando la influencer confirmó el fin de su noviazgo con Lucca Bardelli.

La bailarina participó del especial de A la Barbarossa de este domingo, conducido por Pía Shaw y Noe Antonell, en que revelaron intimidades de la fiesta de los Martín Fierro. La ceremonia terminó con GH con el máximo galardón y los "hermanitos" fueron los grandes protagonistas de la velada.

Allí le consultaron por la tapa de revista Gente que hizo con Marcos y admitió: “Yo no tenía ni idea que iba a ser parte de la tapa. Me levanté, lo vi y dije ‘qué vergüenza. Acá nos van a matar’”. “La compré y la guardé en mi casa porque no sé si se va a volver a repetir. Ojalá que sí”, agregó.

Respecto a si hubo alguna charla con el "Primo" al respecto, afirmó: “Sí, se la mandé. Le puse ‘ah, listo, tapa’”. Sobre la reacción de su compañero, sostuvo: “Nos sorprendimos los dos. No nos esperábamos esa tapa, pero me encanta esa foto”.

Tras los dichos de Julieta, Antonelli advirtió que también hablarían con Marcos. “¿Qué viene acá?”, lanzó sorprendida. En el piso lo confirmaron y le preguntaron por su reacción, a lo que Poggio explicó: “Es que no sabía”.

“¿No hablan seguido?”, quiso saber la conductora. “No tanto, cuelga él. Es colgado”, subrayó Julieta, dejando entrever que el salteño que no está muy pendiente del celular.

Julieta y Marcos de Gran Hermano rompieron un récord

La foto de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio en la tapa de Caras no pasó desaparecida. Programas como Intrusos y Polémica en el Bar tuvieron intensos debates al respecto, en lo que sobresalieron las críticas y las defensa de los chicos que se convirtieron en figuras de la farándula tras su paso por Gran Hermano.

En el ciclo conducido por Flor de la V destacaron que la aparición de los ex GH es debido a que son una pareja querida y que vende mucho. Mientras que en Polémica, Chiche Gelblung criticó la elección del medio. Sin embargo, Alfa, excompañero de los chicos, defendió la decisión de editorial con uñas y dientes.

Una reacción similar tuvo Ángel de Brito, quien no dudó en defender a las incipientes figuras a través de Twitter. "Como van a discutir la tapa de los chicos, si son los protagonistas del año? Ganadores del Oro! Estan locos?", sostuvo el conductor de LAM.

Lo cierto es que, según informó CARAS de esta semana, la edición que tiene a Julieta y Marcos en su portada consiguió un récord de ventas. El semanario eligió a los jóvenes para graficar la gran noche del reality en la ceremonia organizada por APTRA: "PAREJA DEL AÑO".