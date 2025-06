Por qué el hielo ya no sirve para lesiones: la ciencia lo explica Los especialistas ya no recomiendan el uso de hielo tras lesiones agudas. Conocé el innovador protocolo PEACE and LOVE y cómo puede mejorar la curación.

25 de junio, 2025 | 09.08 Por mucho tiempo, escuchar "ponele hielo" después de una lesión aguda fue casi un mandamiento. Pero ahora, nuevos estudios sugieren que esa no es la mejor opción. Un artículo de The Conversation dejó en claro que el hielo frena el proceso de curación, lo que nos llevó a replantear algunas estrategias. En lugar de la vieja práctica de aplicar hielo, el protocolo innovador PEACE and LOVE se perfila como una alternativa más efectiva, avalada por los especialistas canadienses Blaise Dubois y Jean-Francois Esculier. Este enfoque fomenta la actividad moderada y el movimiento controlado, lo que ayuda a mantener la función muscular y articular. Qué es el protocolo PEACE and LOVE Con el respaldo de investigaciones recientes, el protocolo PEACE and LOVE se presenta como un cambio revolucionario en la forma en que abordamos las lesiones, priorizando la salud a largo plazo sobre soluciones rápidas. Este método propone un cambio de enfoque, asegurando que se evitan tanto los antiinflamatorios como el hielo, permitiendo que el cuerpo sane a su propio ritmo. "Aunque las modalidades de tratamiento con frío y calor disminuyen el dolor y el espasmo muscular, tienen efectos opuestos sobre el metabolismo tisular, el flujo sanguíneo, la inflamación, el edema y la extensibilidad del tejido conjuntivo", afirmó el especialista Scott F. Además, el protocolo promueve la importancia de la educación del paciente sobre su lesión y la necesidad de un retorno gradual a la actividad. Los expertos advierten que ignorar las señales del cuerpo puede llevar a recaídas. Así, el enfoque PEACE and LOVE no solo se centra en la curación física, sino también en el bienestar emocional del paciente durante su recuperación. El movimiento controlado acelera la recuperación más que el reposo absoluto. A lo largo de los años, los enfoques sobre cómo tratar lesiones cambiaron considerablemente. Desde el famoso protocolo RICE, que enfatizaba el reposo, hielo, compresión y elevación, hasta sus sucesores PRICE y POLICE, la forma de abordar lesiones se adaptó a medida que se comprendió mejor la biología detrás de la curación. La última evolución, POLICE, promovió la carga óptima de la lesión, sugiriendo movimientos tempranos para facilitar una recuperación más rápida y efectiva. Es importante recordar que la inflamación, aunque a veces resultó incómoda, es una parte natural del proceso de sanación. Después de una lesión, el cuerpo reacciona aumentando el flujo sanguíneo y permitiendo la llegada de células que son vitales para la recuperación. El edema, que se puede ver como algo negativo, en realidad juega un papel clave en la regeneración de tejidos. PEACE and LOVE prioriza la educación del paciente y el bienestar emocional. Para quienes buscan mejorar su proceso de sanación, adoptar el protocolo PEACE and LOVE en la fase de reparación y combinarlo con una dieta rica en omega-3 y vitamina C podría hacer una gran diferencia.

