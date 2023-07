"Tini" confirmó su separación: "Nos estamos empujando para abajo"

La reconocida artista contó los motivos que desembocaron en su ruptura amorosa luego de varios meses en pareja públicamente.

Entre lágrimas, "Tini" confirmó su separación tras varios meses de romance y contó los motivos que desembocaron en esta drástica decisión. A través de sus historias de Instagram, la famosa hizo un fuerte descargo en donde expresó su angustia y recurrió al apoyo de sus fanáticos para sobrellevar la situación.

"Fue una decisión que tomamos con todo el amor del mundo y nos pusimos de acuerdo para ponerle puntos suspensivos a nuestra historia", reveló la mediática con la voz quebrada a través de sus historias de Instagram. Se trata de Juliana "Tini" Díaz, la exparticipante de Gran Hermano 2022 que formó una relación amorosa a los pocos días de entrar a la casa con Maxi Guidici.

En este marco, la santafesina profundizó: "Todos se van a preguntar: 'Si tanto se aman, ¿por qué se separan?'. Es porque nos estamos empujando el uno con el otro para abajo y ninguno está pudiendo salir a flote". "Somos conscientes y pudimos darnos cuenta a tiempo de que este es el momento más sano para que nosotros tengamos nuestro camino, nuestro aire y nuestro espacio", reflexionó.

Más allá del dolor que atraviesa en este momento, Juliana no descartó la posibilidad de reconciliarse en un futuro cuando ambos logren superar las situaciones que los abruman. "Si Dios, el Universo o quien sea quiere, vamos a volver a estar juntos. Yo no tengo dudas", aseguró. Por último, concluyó: "Yo sigo creyendo que es el amor de mi vida y no hay nada en el mundo que cambie el cariño que yo le tengo a Maxi". Por su parte, el cordobés solo replicó el video de Juliana en sus historias de Instagram y escribió: "Te voy a amar siempre. Hagas lo que hagas, lo que único que quiero es que estés bien y que seas feliz".

La historia que compartió Maxi Guidici para confirmar su separación.

Nadie lo esperaba: filtran quién sería el hacker de Nacho y Juliana de Gran Hermano

Nacho Castañares y Juliana Díaz, exparticipantes de Gran Hermano (Telefe), sufrieron un hackeo en sus redes sociales y, según trascendió, el hacker sería una persona de su entorno. Desde hace varios días, los ex "hermanitos" tienen problemas para acceder a su cuenta de Instagram y se rumorea que tienen fuertes sospechas de que el autor del hackeo sería uno de sus excompañeros del reality.

De un día para el otro, Nacho y Juliana contaron que no podían ingresar a sus cuentas de Instagram. Al insertar su nombre de usuario y contraseña, les aparecía un cartel que decía que sus cuentas fueron desactivadas por "conducta inapropiada". Según informó Estefanía Berardi en Mañanísima (Ciudad Magazine), los exparticipantes sospecharían de que fue un exintegrante de la casa.

"Cuando hicimos el móvil le pregunté a él qué había pasado con su cuenta y me dice 'no sé, me desapareció la cuenta, me la suspendieron, desconozco el motivo'", comenzó Estefi. Y agregó: "Estaba Juliana al lado, sentada en el piso y me dice 'a mí también'. Nacho dice que la notificación que le llegó es de 'conducta inapropiada'. A veces pasa que si se juntan muchos a denunciarte la cuenta, por más de que no hayas hecho nada malo, te la bajan por las dudas hasta que revisan".

Juliana y Nacho intentaron recuperar sus cuentas, pero tal como explicó Berardi, las plataformas tardan en revisar el caso y devolver las cuentas. "La forma de recuperarla es enviando un formulario donde tenés que explicar lo que pasó. A veces te la devuelven y a veces no. Podés charlar con la gente de Facebook y hay posibilidades de que te la devuelvan", sostuvo la panelista.