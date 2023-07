Coti Romero apuntó sin filtro contra una ex Gran Hermano: "Muy mala leche"

Coti Romero hizo un duro descargo contra una exparticipante de Gran Hermano y dijo lo que nadie se imaginaba.

Coti Romero, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), rompió el silencio y reveló detalles desconocidos sobre su relación con una de sus excompañeras dentro del reality. Se sabe que la joven correntina no mantiene relación con casi ninguna de las personas con las que convivió en la casa más famosa del país, especialmente por los fuertes cruces que mantuvo con las chicas. Ahora que terminó el programa, apuntó duramente contra una de ellas en particular.

Recientemente, Coti se separó de Alexis "Conejo" Quiroga, a quien conoció dentro del programa. Cuando habló sobre el tema en LAM (América TV), los panelistas le preguntaron cómo estaba atravesando su ruptura y si volvió a cruzarse con alguna de sus excompañeras, como Julieta Poggio, Romina Uhrig o Daniela Celis. Coti dijo que no y, acto seguido, reveló la fuerte interna que vivió con una de las tres.

"¿Te volviste a cruzar con las chicas?", le preguntó Nazarena Vélez. "Sí, con Juli hablé. Le mandé un mensaje y me respondió bien", reconoció Romero. Acto seguido, Nazarena le preguntó por los rumores de infidelidad con "El Conejo". "¿Vos escuchaste a Daniela cuando habló y dio a entender que vos o el 'Cone' le estaba escribiendo a una tercera persona? Como que hubo infidelidad entre ustedes", indagó la panelista.

"No lo escuché pero si lo dijo así, me parece muy mala leche", respondió Coti, tajante. "Dijo '¿está bien que te mandes mensajes tiroteando a otra persona?'. Entonces nosotros lo vimos al 'Cone' llorando y dijimos 'le metió los cuernos'", sumó Nazarena. Sin embargo, la correntina se mantuvo firme en su postura y dijo que no había escuchado ese rumor, pero que "estaría bueno que se fije más en su relación más que en otras relaciones", en referencia al vínculo que mantienen Daniela y Thiago Medina.

Coti Romero reveló cómo su separación de "Conejo" afectó su salud mental

Recientemente, Coti Romero le comentó una publicación de Instagram a Sofía Jujuy, en la que compartió una reflexión tras su ruptura con su novio. "Te amamos Sofi. Yo literal estoy con antidepresivos, que me recetó la psiquiatra. También estoy con psicólogo. Me mareo porque son muy fuertes los medicamentos. Estoy tratando de comer un poquito más porque no he tenido apetito", comenzó Coti.

Y agregó: "Esto te recuerda cuan importante es la salud mental, tratarse, amarse, hacer terapia, que ayuda a salir de los dolorcitos que hay en la vida. Sos muy fuerte y no hay mal que dure 100 años". Mientras muchos seguidores de Jujuy le manifestaron su apoyo a Romero, otros la criticaron por haber sido tan autorreferencial.