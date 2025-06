Insfrán apuntó contra Milei por las políticas de ajuste contra las provincias: "Están entregando nuestra soberanía"

Durante la mañana del miércoles, el gobernador Gildo Insfrán encabezó la inauguración del Instituto Politécnico "Dr. Alberto Marcelo Zorrilla", en la ciudad de Formosa. Durante el acto, el primer mandatario provincial hizo uso de su palabra para poner en valor la gestión pública que lleva a cabo el Gobierno provincial, en contraposición a la visión libertaria que profesa el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei.

Al comienzo de su discurso, el gobernador expresó que con este proyecto político buscan "una Argentina como la que sueñan los formoseños, una Nación que vuelva a retomar el camino que alguna vez nuestros próceres han indicado". Sin embargo, señaló que "los vaivenes de los últimos tiempos" condujeron hacia "otros lados", en referencia al proyecto político nacional.

De este modo, se refirió a los distintos recortes que realizan desde La Libertad Avanza a sectores claves para la autonomía nacional, como la ciencia y la tecnología: "Ellos pegan ahí para poder dominar a los pueblos, para perder la soberanía nacional, es ahí donde están entregando a nuestros científicos".

"Yo no puedo creer que esto se pueda aguantar. Nosotros somos respetuosos de la voluntad popular, pero también creemos que, como los frutos maduros, pueden ser que caigan por sí solos. Jesús decía que no creamos en los falsos profetas que vienen vestidos con pieles de corderos", agregó Insfrán bajo la misma línea.

Se refirió, por otra parte, a la situación geopolítica que enfrenta la Argentina en Tierra del Fuego y las Islas Malvinas, de cara al Tratado Antártico que integra el país y será revisado en 2048. "Los comandos que nos visitan en Ushuaia es por la visión geoestratégica que tienen, son primos hermanos de los ingleses. Tienen un punto estratégico para manejar todo el mediterráneo. Nos mienten con la recuperación de las Malvinas. En el 2048 se finaliza el acuerdo del tratado de la Antártida, donde las primeras bases se pusieron en la época del General Perón. Con la plataforma que tienen en Malvinas se van a querer quedar con ese territorio, el lugar más importante de reserva de agua natural", advirtió el gobernador, y agregó: "No vale de nada la ciencia y la tecnología si mientras tanto a nuestras espaldas están entregando nuestra soberanía nacional".

El Modelo Formoseño como política

En otro momento de su discurso, el primer mandatario formoseño puso en valor los distintos proyectos que se llevan a cabo en la provincia, como el proyecto de la Nueva Planta de Uranio (NPU) de Dioxitek y la obra Fermosa Biosiderúrgica para producir arrabio verde. "En este momento que se habla tanto de la energía atómica, aquí tenemos paralizado una obra que estaba al 95% de ejecución que es Dioxitek, donde se tenía que realizar el dióxido de uranio que se ha paralizado durante el Gobierno de Macri y en este gobierno también. Pero no van a poder borrarlo, porque tarde o temprano lo vamos a tener en Formosa", indicó.

El proyecto de la Nueva Planta de Uranio, emplazada en Formosa, funcionaría como complemento de la planta de Dioxitek en Córdoba, convirtiéndose en un elemento esencial para asegurar el suministro continuo de UO2, necesario para el funcionamiento de las centrales nucleares de Atucha I, Atucha II y Embalse, que contribuyen con el 7% de la energía eléctrica nacional.

Con respecto a Fermosa Biosiderúrgica, el gobernador subrayó que "ya está instalado el primer horno de la obra". Este proyecto potenciará tanto la economía local como las exportaciones de productos con alto valor agregado, generando mano de obra formoseña de calidad. En este sentido, Insfrán indicó que el proyecto avanza a paso firme.

"También tenemos una obra paralizada por Nación para la producción de bioinsumos. Estando un Gobierno de esta naturaleza no nos van a permitir hacerle competencia a las internacionales en los productos bioquímicos para combatir las plagas en los cultivos. Pero no importa, en Formosa no se rinde nadie, vamos a seguir trabajando para dar todas las luchas que tengamos que dar para llegar a estos objetivos", concluyó el gobernador, en referencia al camino que seguirán manteniendo en la provincia.

