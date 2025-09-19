Por qué se separaron Cande Tinelli y Coti Sorokin: los motivos de la ruptura.

Tras el icónico casamiento, la separación de Cande Tinelli y Coti Sorokin llamó la atención. El amor de la pareja mediática se caracterizó por ser fugaz e intenso, luego de unos meses de conocerse la ruptura fue la influencer quien salió a explicar los motivos.

¿Por qué se separaron Cande Tinelli y Coti Sorokin?

El artista y la influencer se separaron un año después de dar el sí el 24 de febrero del 2024. En mayo de 2025, fue Candelaria Tinelli quien reveló los motivos de la separación durante una entrevista en El ejército de la mañana, del streaming Bondi Live. Allí, la hija de Marcelo Tinelli fue consultada sobre si había dejado de hacer cosas por su relación con el cantante respondió: “No, por decisión propia, y un poco sí, me demandó mucha energía, pero por algo que elegí yo, digamos. No lo quiero responsabilizar a él”.

“No sé si se quiebra la relación. Hubo como un desgaste del último tiempo, mucha desconexión y poca paciencia y cosas de la convivencia. No sé si me desenamoré, estaba desencantada, un poco sí. Creo que a los dos nos pasó un poco”, reveló sobre la separación.

Sobre por qué no lograron atravesar esta crisis de la pareja, la influencer explicó: “Yo creo que nos agarró con el caballo un poco cansado, viste. Pero hicimos terapia hasta el último momento y por suerte le metimos hasta donde pudimos, pero hoy no pudo ser”.

Y agregó: “Aprendí un montón de cosas con él. Una persona súper inteligente, re culta la verdad. Desde cosas musicales, de otro tipo de vida, de bajarme mucho más a tierra, no sé. Me mostró otro mundo Coti”.

Además, en declaraciones a LAM (América TV) admitió que quizás había sido apresurada la decisión de casarse: “Somos dos personas muy intensas y siempre fuimos de 0 a 100. Tuvimos buenos y malos momentos, y cuando volvimos quisimos apostar por todo, capaz, muy aceleradamente. Más allá del casamiento, que puede ser algo simbólico, hoy no tiene el peso que tenía antes casarse, tengo la mejor con él".

En ese sentido, aseguró que no se arrepiente de haberse casado: "Hoy en día es muy difícil tener una relación. Uno está más egoísta, tiene sus tiempos, sus actividades, no cede el tiempo por cualquiera, no es fácil convivir, tenemos menos tolerancia y menos responsabilidad afectiva. Yo creo que fue un poco de todo, fue un poco apresurado, pero no me arrepiento“.

¿Otros motivos de separación? Los datos que reveló Mimi Alvarado

Mimi Alvarado, la esposa de Luciano "El Tirri" (de primo de Marcelo Tinelli) reveló la conversación que tuvo con Candelaria antes de que se casara. “Como yo la conozco a Cande, yo le dije: ‘¿Tú te vas a casar? Tú vas a durar dos meses casada’“, recordó.

Y opinó sobre la separación: “Lo que pasa es que Coti era algo machista. A él le molestaba un poco cómo a veces Cande se cambiaba, que sé yo... Y entonces, cuando Cande despertó, abrió sus ojos y dijo ‘basta’. Pasaron más cosas internas, seguramente”.

Y continuó: “Ella misma lo decía. No sé si la trataba mal, delante de mí nunca hubo un destrato, pero sí era muy celoso. Cande también era celosa, yo creo que Cande también se había cansado de ese control, como de la ropa, de esto, de lo otro. Aunque hay otras internas que yo las sé”.