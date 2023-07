Cande Tinelli reveló el calvario que vive por ser hija de Marcelo Tinelli: "Mucha fobia"

Candelaria Tinelli confesó por qué ser hija de uno de los conductores más famosos del país le trajo graves consecuencias a su salud mental.

Candelaria Tinelli abrió su corazón y reveló detalles desconocidos de su historia personal, como sus mayores miedos e inseguridades, las experiencias dolorosas que vivió durante la infancia y las graves consecuencias que la fama tuvo sobre su salud mental. Si bien esta no es la primera vez que la joven de 32 años habla sobre estas cuestiones, en esta ocasión hizo hincapié en cómo ser la hija de Marcelo Tinelli afectó directamente en su autoestima y su manera de vincularse con otros.

La influencer estuvo invitada en Caja Negra, el ciclo de entrevistas de Filo News en el que diferentes figuras de la farándula revelan detalles desconocidos sobre su vida íntima. En este contexto, la hija del conductor dio a conocer cómo la exposición le generó grandes daños en su día a día, incluso desde su niñez.

"Crecí en un mundo de exposición que capaz no fue el que yo elegí, fue el que me tocó. No es que me parezca algo malo, para nada. Pero uno cuando es chico, es adolescente, en el colegio, en la vida cotidiana, lo padece en algún punto", comenzó Cande, en diálogo con el entrevistador Julio Leiva.

En este sentido, destacó que vivió toda su vida custodiada por seguridad. "Me iba de campamento e íbamos en el bondi en el medio de la nada y había un auto atrás. Y todo el mundo decía '¿qué es ese auto?'. Y, nada, era como un bajón. Y bueno, como que me parece que en ese punto sufría, en ese tipo de diferencias, porque me daba vergüenza", admitió.

Por esta razón, ser hija de un famoso le costó miles de momentos incómodos. "Generaba algo en los otros, en mis amigos o en otros compañeros del colegio o en los profesores. Venía mi papá a buscarme al colegio y se re excitaban, era algo como que era inevitable. Salir a comer en familia y no se podía comer tranquilo que alguien venía a pedir una foto", puntualizó.

Asimismo, confesó que sentía una enorme ansiedad cuando los profesores nombraban su apellido en la facultad para tomar lista. "Todo eso me generaba mucha fobia, me daba como vergüenza. Viste que como que en este país te hacen sentir que es algo medio malo que estés en ese lugar, que sos un privilegiado y que está mal eso en algún punto", analizó. Si bien se fue acostumbrando poco a poco, siempre se lamentó vivir de esa manera. "Lo veía como algo malo, hasta que de grande lo fui procesando y entendiendo que era así y que estaba todo bien con eso", concluyó.

Cande Tinelli les respondió a quienes criticaron su cuerpo

Recientemente, Cande Tinelli hizo un descargo en su cuenta de Instagram tras las fuertes críticas que recibió por su imagen, especialmente por el comentario que le dejó una seguidora, quien el escribió: “Tu cara rara, o tenés algunos kilitos de más”. "Lelé" no se quedó callada y aprovechó la situación para hacer una reflexión al respecto.

"Este tipo de comentarios, año 2022, no están buenos, no ayudan, comentar del cuerpo de otro es antiguo. Subo ese mensaje porque me llegan varios así y lo quiero compartir con las personas que me siguen que tienen traumas con su físico y obsesiones alimenticias, anorexia, bulimia o algún tipo de trastorno. No se dice ‘estás gordo o flaco’, no se pregunta, no se toca el tema es delicado para los que lo tuvimos, lo tienen o lo tendrán", señaló.

Además, les recordó a sus seguidores que sufre de un trastorno alimenticio hace años y que "no hay que meterse con los cuerpos ajenos", ya que esto genera "enfermedades, depresión y posibles suicidios". "Piensen antes de mandar un mensaje de agresión, y ni con buena onda esta bueno hablar de los cuerpos, no es divertido ni mucho menos", cerró la influencer.