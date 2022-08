Cande Tinelli estalló cuando la criticaron por su cuerpo: "No es divertido"

La cantante hizo un fuerte descargo en sus redes sociales luego de un comentario fuera de lugar de una seguidora.

Cande Tinelli hizo un fuerte descargo en sus redes sociales y estalló cuando leyó un comentario sobre su cuerpo que la indignó. A través de sus historias de Instagram, la jurado de Canta Conmigo Ahora invitó a la reflexión al compartir su experiencia personal.

“Tu cara rara, o tenés algunos kilitos de más”, fue el comentario de una seguidora que indignó a la hija de Marcelo Tinelli. Enojada, "Lelé" utilizó su llegada en las redes sociales e hizo un fuerte descargo en el que apuntó contra las personas que opinan de los cuerpos ajenos. "Este tipo de comentarios, año 2022, no están buenos, no ayudan, comentar del cuerpo de otro es antiguo", empezó por decir Tinelli.

"Subo ese mensaje porque me llegan varios así y lo quiero compartir con las personas que me siguen que tienen traumas con su físico y obsesiones alimenticias, anorexia, bulimia o algún tipo de trastorno", explicó Candelaria. Luego añadió: "No se dice ‘estás gordo o flaco’, no se pregunta, no se toca el tema es delicado para los que lo tuvimos, lo tienen o lo tendrán".

En este marco, Tinelli enfatizó que "no hay que mambear a la gente" y que está muy mal opinar de cuerpos ajenos. Además, la cantante habló de su experiencia personal con los trastornos alimenticios y aseguró que, afortunadamente, lo tiene trabajado con la psicóloga y el tratamiento psiquiátrico.

Tinelli hizo un fuerte descargo en sus redes sociales.

"Tengo este trastorno hace años. A mí un comentario así me choca", admitió la cantante. "Y me molesta que hoy día se sigan haciendo estos comentarios. Es antiguo falta que haya dinosaurios y listo. No da, no hay que meterse con los cuerpos ajeno genera trastornos enfermedades depresión, posibles suicidios, estos comentarios no se hacen más", reflexionó indignada.

"Genera cosas que no están buenas. Piensen antes de mandar un mensaje de agresión, y ni con buena onda esta bueno hablar de los cuerpos, no es divertido ni mucho menos", sentenció la hija de Marcelo Tinelli y Soledad Aquino.

Cande Tinelli tomó una radical decisión sobre su futuro junto a Coti Sorokin: "No quiero"

Candelaria Tinelli ya lleva dos años en pareja con Coti Sorokin. A pesar de la crisis que tuvieron a principios de su relación, lograron reconciliarse y emprender nuevos caminos juntos. En este momento, se enfrentan el desafío de compartir un mismo espacio de trabajo en Canta Conmigo Ahora, el programa conducido por Marcelo Tinelli en El Trece. Recientemente, la influencer tomó una decisión muy importante con respecto a su vínculo y sus deseos a futuro.

Esta no solo es la primera vez que Cande trabaja con su pareja, sino que también es la primera vez que trabaja junto a su padre en televisión. Mientras transita esta nueva etapa, respondió una pregunta que muchas personas de su entorno le estuvieron haciendo últimamente: si le gustaría convertirse en mamá dentro de poco.

La hija de Marcelo Tinelli conversó con Socios del Espectáculo (El Trece) sobre su presente laboral y sus planes a futuro y expresó: "Está buenísimo poder laburar con mi pareja. Estoy feliz, la verdad. Me encanta que esté él, me parece clave, fundamental para haberme animado a hacer eso". Sin embargo, le fue imposible esquivar la pregunta que todos sus seguidores le hacen a diario, especialmente porque tiene 31 años y su pareja 49.

"Están a full preguntándome eso, me parece que ya me ven grande. En este momento la verdad que no, pero obviamente que la experiencia de ser madre es algo que en la vida no quiero dejar de tener", reflexionó la diseñadora. Por último, remarcó que está muy contenta en cuanto a su presente profesional y al vínculo con sus seres queridos. "Disfrutamos mucho de estar en familia. Logramos ese vínculo y está buenísimo, se lo deseo a toda la familia", finalizó.