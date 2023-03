El drástico cambio estético de Cande Tinelli que sorprendió a todos: "Varias sesiones"

La joven dejó atónitos a sus seguidores de redes al mostrar un video. Candelaria Tinelli mostró qué decisión tomó en relación a sus tatuajes.

Candelaria Tinelli compartió en sus redes sociales un video que impresionó a muchos de sus seguidores y demostró que se arrepintió de uno de sus tatuajes. La hija menor del primer matrimonio de Marcelo Tinelli contó que está en proceso de borrado de uno de los diseños que tiene en su piel y dio a conocer de cuál se trata.

"Cande decidió remover uno de sus tattoos. Mil veces nos preguntaron por los tatuajes de Cande '¿Podría removerlos en el caso de que ella quisiera?' Remover un tatuaje es un proyecto de varias sesiones. No es tan rápido como hacerlo. Pero claro que se puede. Según la cantidad, calidad, profundidad y carga de tinta; llevará más o menos sesiones", escribieron desde el centro donde Tinelli hija se atendió y luego la influencer que habría sido recientemente vista a los besos con un deportista compartió el posteo en su perfil.

"Nada es para siempre", escribieron en una de las historias de Instagram de la institución, en alusión a la decisión de la cantante de remover el tatuaje que tiene en gran parte de su pecho.

El enojo de Cande Tinelli con Coti Sorokin

El intérprete de hits como Nada de esto fue un error y Antes que ver el sol habló sobre su relación con Tinelli y ésta se molesto porque sintió que su ex la hizo quedar como una persona intensa. "Medio raro, ¿no? Media rara esa nota. Me hizo quedar medio rara. La medio loca, medio boluda era yo. ¿No? Yo no soy así, no estoy acostumbrada a hacer siempre lo mismo, cuando digo algo lo hago. No me gustó la nota; se lo dije y me parece que no me cuidó. No es así como el dice", sostuvo Candelaria al ser consultada al respecto por el notero de LAM.

"Quedo como una loca, como que pongo cualquier cosa y la borro, y la verdad que no. Habló como alivianando la situación para quedar bien parado, que es lo único que le importa. Pero bueno, nada, estoy bien, tranquila, le deseo lo mejor siempre, y yo realmente me siento mucho mejor. Volví a ser yo en el sentido en que pude recuperar momentos míos con mis amigos, con mi familia, momentos sola. Me parece que está bueno hablar del tema para que no les suceda a la gente: eso de dejar de ser por el otro", cerró.

Cande Tinelli, sobre su lucha contra la anorexia

"Por suerte pude superarlo, lo escondí durante mucho tiempo. Mi familia después supo pero sufrí bastante. Sin victimizarme, es una enfermedad que nos toca a un montón de mujeres. Hay que enfrentarla, hacerse cargo y laburar para estar bien. También depende mucho de uno. Tuve una etapa en la que estaba muy para adentro, muy obsesionada con el tema. Pero es así, una enfermedad bastante fea", comenzó su descargo Candelaria en diálogo con Verónica Lozano en su ciclo de Telefe. Y cerro: "Más allá de los físico, es todo lo que te hace mentalmente. Está todo el día pensando en eso, comparando los cuerpos y después de te das cuenta d que todo pasa por otor lado. Te lleva a una obsesión extrema. En un momento tuve miedo porque no me daban bien los estudios. Estuve cuatro años sin el ciclo menstrual, o sea, te hacés mierda. Te vas secando. Pero hay que tratarlo, no hay que dejarse estar. Ahora estoy muy bien. Me gusta comer, tomar un vino".