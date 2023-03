Candelaria Tinelli se mostró a los besos con un famoso deportista y blanqueó romance: el video

La hija de Marcelo Tinelli se dejó ver muy acaramelada en un restaurante. Candelaria estuvo con su pareja y allegados en un lujoso restaurante.

Candelaria Tinelli llamó la atención de los periodistas de espectáculo al mostrarse con un deportista muy acaramelada en lugares públicos. La hija menor del primer matrimonio de Marcelo Tinelli demostró que dejó en el pasado a su vínculo con Coti Sorokin, con quien hasta hace poco tiempo se especulaba que se reconciliara.

La joven fue vista con el piloto automovilístico oriundo de Uruguay, Santiago Irrutia, en una cena que compartió con Marcelo Tinelli y más personas allegadas a su círculo íntimo, lo que reveló que su vínculo con el charrúa no sería algo pasajero sino que lo toma en serio.

La modelo que hace algunos años quiso lanzar su carrera como cantante hace algunas semanas había lanzado algunas declaraciones que evidenciaban cierto relax en su relación con Irrutia que ya no había: " Creo en un amor un poco más libre. Es compartir momentos", había enunciado la joven que recientemente fue captada por las cámaras de Socios del Espectáculo.

Al salir del establecimiento, Candelaria le sonrió a la cámara del programa conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por El Trece, por lo que dejó aún más en claro que no tiene problemas con mostrar su cercana relación con Santiago Irrutia.

Las palabras de Cande Tinelli sobre Coti Sorokin

Tinelli hija se mostró enojada con su expareja porque éste la habría hecho quedar como "la intensa" con unas declaraciones públicas. "Medio raro, ¿no? Media rara esa nota. Me hizo quedar medio rara,. La medio loca, medio boluda era yo. ¿No? Yo no soy así, no estoy acostumbrada a hacer siempre lo mismo, cuando digo algo lo hago. NO me gustó la nota; se lo dije y me parece que no me cuidó. No es así como el dice", comenzó su descargo la joven en diálogo con LAM. Y sumó: "Quedo como una loca, como que pongo cualquier cosa y la borro, y la verdad que no. Habló como alivianando la situación para quedar bien parado, que es lo único que le importa. Pero bueno, nada, estoy bien, tranquila, le deseo lo mejor siempre, y yo realmente me siento mucho mejor. Volví a ser yo en el sentido en que pude recuperar momentos míos con mis amigos, con mi familia, momentos sola. Me parece que está bueno hablar del tema para que no les suceda a la gente: eso de dejar de ser por el otro".