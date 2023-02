Cande Tinelli dejó mal parado a Coti Sorokin tras la separación: "Me hizo quedar como una loca"

Candelaria Tinelli contó toda la verdad sobre su ruptura con Coti Sorokin: infidelidades, celos y control.

Candelaria Tinelli abrió su corazón y habló sobre su separación de Coti Sorokin, con quien tuvo varias idas y vueltas. Finalmente, la hija de Marcelo Tinelli confirmó que están separados y aprovechó la situación para aclarar algunas cosas.

"Sí, estamos separados", confirmó la modelo en diálogo con LAM (América TV). Si bien reconoció que siguen en contacto ya que el cantante está intentando recuperarla, aseguró que se siente mucho mejor sola. Además, se mostró furiosa con las cosas que el músico dijo sobre ella en una reciente entrevista.

En aquella nota, Coti había dicho que Candeleria "es muy impulsiva", en referencia a las publicaciones que la modelo hizo en sus redes sociales sobre su relación. "Yo la conozco, ella es así. Como somos dos personas públicas, cualquier movimiento que puede pasar con cualquier pareja, eso se magnifica, y ella lo pone en las redes entonces se magnifica”, había declarado el cantante.

Ante esto, la hija de Tinelli dijo: “No me gustó nada la nota que dio sobre mí, me parece que no me cuidó y que no es así como él dice. Me hizo quedar como una loca, que soy impulsiva y que me arrepiento de las cosas que hago y que por eso borro los mensajes. Él siempre quedando bien parado, que es lo que más le importa”.

Más allá de estas cuestiones, la influencer aseguró que le desea lo mejor. "Estoy bien, estoy tranquila, volví a ser yo, volví a recuperar momentos míos con mi familia y con mis amigos que cuando estaba con él no lo podía hacer, me siento libre”, concluyó.

La palabra de Cande Tinelli sobre los motivos de su separación de Coti Sorokin

En esta misma nota, la hija de Marcelo Tinelli habló sobre los rumores de infidelidad por parte de su exnovio y lo mencionó como uno de los motivos principales de su ruptura. “No lo puedo comprobar pero me llegó de varias personas, de una mujer y de varias. Yo soy sincera y espero lo mismo de la otra persona, pero hay gente mentirosa, que oculta cosas. Pero bueno, el que carga con su cruz, va a ser él, no yo. Yo estoy muy tranquila, estoy muy liviana de equipaje. Lo quiero y no quiero que sienta culpa, pero todo es un aprendizaje”, reflexionó.

En este sentido, explicó que siguen en contacto porque "él quiere remontar la relación", pero que no está interesada en una reconciliación. "Le deseo lo mejor de corazón, que le vaya muy bien con su música y que encuentre a una persona que lo haga feliz”, sumó. Por último, Cande señaló que se sintió muy controlada por Sorokin durante su relación.

"A veces las mujeres nos confundimos, pero cuando tu pareja no te deja subir fotos, te controla la ropa, y cuando básicamente dejás de ser vos, es una señal. Hay personas que te conocen de una manera y después te quieren transformar. Entonces, si el otro no te acepta como sos, esa relación no va", concluyó.