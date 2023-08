Por la pelea, Feinmann y Viale le dieron la peor noticia a La Nación

TN Todo Noticias sorprendió a Eduardo Feinmann y Jonatan Viale como cabecillas de LN+. Qué pasó entre ambos canales dedicados a la política.

Los programas vinculados a la política son muchos en la televisión argentina, pero hay dos canales que están más dedicados a ese rubro como TN Todo Noticias y LN+. En los últimos días, el canal perteneciente al Grupo Clarín le dio una noticia inesperada al que tiene como referentes periodísticos a Eduardo Feinmann y Jonatan Viale.

En la antesala de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), distintos programas de la televisión ya entraron en ese contexto, como América TV con Intratables, el ciclo que comenzó hace pocos días con la conducción de Nicolás Magaldi. Por otra parte, El Nueve tuvo a Martín Redrado y Agustín Rossi en Opinión Pública, el programa de Romina Manguel.

En cuanto a las dos señales de noticias que se dedican diariamente a la cobertura de los acontecimientos políticos, un dato impensado en medio de la competencia por el rating sacude al canal financiado por Mauricio Macri . La jornada del miércoles 9 de agosto le dio la peor noticia a Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, los más destacados de la emisora que dejaron de tratarse hace semanas debido a una pelea interna.

Si bien el rating fue para LN+ por milésimas, con 2.31 puntos contra 2.6, los números del canal están siendo afectados considerablemente desde la interna entre Viale y Feinmann. El pase entre ambos que solía arrancar a las 19.45 horas era su punto más fuerte en términos de audiencia y publicidad, ya que era el segmento más vendido y destacaba por el pico de rating.

Sin embargo, el último cruce al aire entre los presentadores fue el lunes 31 de julio y parece que el enfrentamiento de los conductores es más tenso de lo que se pensaba. De esta manera, se fortalece el rating de TN y esta situación no gusta para nada en la gerencia de LN+, teniendo en cuenta que es en el prime time de su grilla.

Punto final: la drástica decisión de LN+ por la pelea de Feinmann y Joni Viale

El conflicto entre los periodistas no es nuevo. En mayo ya habían tenido un cortocircuito y dejaron de hacer el segmento, sin embargo, con el correr de los días se produjo la reconciliación y retomaron el microciclo, que además cuenta con auspicios. Pero en esta ocasión, según trascendió Feinmann se enfureció con un comentario que habría hecho el hijo de Mauro Viale en los pasillos.

"Eduardo se entera de que Jony Viale estuvo boqueando y contando que Feinmann se había tomado un vuelo privado a Miami para ir a ver a Leo Messi. Cuando se enteró, Feinmann dijo 'Qué tiene que ir hablando este'. Feinmann no dice nada de su vida privada", explicó Guido Zaffora en Intrusos hace algunos días. Un móvil del programa de América TV fue en busca de la palabra de los protagonistas, pero Feinmann evitó hacer comentario sobre el conflicto con su colega: "Estoy muy enfocado en el operativo elecciones el próximo 13. Mi vida y mi enfoque están ahí. Yo hablo muy en serio, me dedico a la política no al espectáculo".

La internas en LN+ se volvió un tema trascendental en todos los programas de espectáculos y periodistas como Marina Calabró aseguró que el pase no se iba a volver a hacer. Sin embargo, como era uno de los momentos que más rating tiene, tomaron medidas para que el segmento regrese al aire.

De forma transitoria, Viviana Canosa, otra de las figuras del canal, ocupó el lugar de Feinmann. El nuevo pase comenzó el último lunes y seguiría durante toda esta semanas. No obstante, según indicó la cuenta de Twitter Rating Lucca, los directivos resolverán la situación definitivamente el próximo fin de semana.