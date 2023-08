Por qué Eduardo Feinmann y Jonatan Viale no hacen más el pase: qué dijeron

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale no hicieron el pase entre sus programas de LN+ durante toda la semana. Los periodistas se refirieron a la pelea y dejaron en claro qué es lo que pasa.

Jonatan Viale y Eduardo Feinmann siguen sin hacer su pase en LN+ y el enfrentamiento entre ellos es cada vez más evidente. Desde el lunes 31 de julio, los periodistas hicieron evidente su conflicto y dejaron de tener el tradicional espacio que además es muy importante el rating para el canal. En declaraciones públicas, los dos expusieron la verdad y dieron a entender los motivos.

La pregunta ¿Qué pasa entre Feinmann y Viale? se repite cada noche cuando el conductor de Radio Mitre se despide del noticiero de LN+ sin contactarse con su colega y hasta tira algunas chicanas. Si bien la relación no es la mejor y ya han tenido períodos sin cruzarse, este momento parece no tener retorno en la relación.

Después de varios días con idas y vueltas, rumores y negativas, los dos periodistas dejaron bien en claro cómo está la situación y si volverán a conversar al aire, pese a todo lo que pasó.

Los motivos de la pelea entre Viale y Feinmann

Eduardo Feinmann y Jonatan Viale se mantienen peleados por varios motivos. Algunos de ellos tienen que ver con la competencia radial que tienen por las mañanas. Feinmann hace un pase con Jorge Lanata en Radio Mitre, mientras que Viale tiene un intercambio similar con Marcelo Longobardi a la misma hora en Radio RIvadavia. Esta situación habría molestado a Eduardo y lo habría hecho saber en los pasillos de LN+ acusándolo de "traición".

La pelea habría tenido su segundo round en los últimos días. "Eduardo se entera de que Jony Viale estuvo boqueando y contando que Feinmann se había tomado un vuelo privado a Miami para ir a ver a Leo Messi", detalló Guido Záffora. El hecho molestó a su compañero de canal y el pase se terminó. Sin embargo, en las últimas horas, los protagonistas dieron su testimonio.

Qué dijeron Jonatan Viale y Eduardo Feinmann de su pelea y el pase

Jony Viale habló con A la Tarde (América TV) y fue picante sin nombrar a su colega: "Está todo bien ¿Qué se rompió? ¿El corazón?", lanzó. De inmediato, quiso desviar la atención al último partido de River, pero la insistencia del movilero hizo que volviera a responder: "Lo quiero, lo respeto, lo admiro, no me gusta pelear con nadie, me siento incómodo, no me gusta ser el centro, que hablen de mí. De mi parte respeto, laburo, la gente tiene otros problemas".

Sobre los rumores, Viale aseguró que "todo ese puterío no existe" y sobre la posible vuelta de los pases, afirmó: "No, qué sé yo, está todo bien, hay que laburar".

Del otro lado, Eduardo Feinmann fue interceptado por un móvil de Intrusos (América TV), pero decidió eludir las preguntas hablando de las elecciones. El movilero, no obstante, fue bastante astuto para preguntarle si votaría a Viale, pero el conductor salió airoso diciendo que "no es candidato" y que "el voto es secreto".