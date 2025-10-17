Paula Varela liquidó a Yanina Latorre: "No le salió bien"

Paula Varela le respondió a Yanina Latorre: "No le salió bien".

Yanina Latorre y Paula Varela atravesaron últimamente varios idas y vueltas, particularmente por las primicias en torno a MasterChef Celebrity. La conductora de Sálvese Quien Pueda le había apuntado a la información que poseía su colega, panelista en Intrusos, señalando aparentes errores. Es por ello que la periodista decidió hablar acerca de esos dichos.

Para hacerlo eligió el streaming Ya fue todo (Jotax), quienes le consultaron precisamente respecto a los entredichos con la (hasta fin de año) "angelita" de LAM. "Error lo de Yanina, está equivocada", apuntó primeramente, haciendo énfasis luego en los episodios que hubo entre ambas.

¿Qué dijo Paula Varela de Yanina Latorre?

Paula Varela le respondió a Yanina Latorre.

"Nos conocemos, todos somos infalibles. Yo no le voy a salir en contra a ella. Quizás chequeo y repregunto si tengo alguna duda, pero si ella dice algo, más o menos, pienso que puede estar en lo correcto”, aseveró respecto a la esposa de Diego Latorre. Tras ello, sostuvo: “Yo siempre rechequeo. Nunca digo algo al aire que dice otro periodista. Siempre puedo usar alguna data, pero la verifico".

Luego de eso, indicó: "Es raro que salga a desmentirme a mí cuando sabe cómo laburo, entonces se exponen ellos". "Me gusta hacer periodismo de periodistas, pero desmentirme es raro. No le salió bien”, lanzó tajante, haciendo alusión finalmente a la información brindada sobre la posibilidad de Wanda Nara no conduzca finalmente MasterChef Celebrity: "Eso es cierto: yo no dije que Wanda no iba a conducir. Fue la información que llegó de Telefe cuando fue el episodio del Chateau".

Lo último mencionado remite al episodio ocurrido en junio de este año, en el cual la blonda se resistió a entregar a sus hijas a Mauro Icardi y tuvieron que intervenir policías, abogados y trabajadores para mediar durante casi diez horas. Sin embargo, eso no implicó, tal y como deslizó Paula Varlea, que renunciara a su rol como conductora.