Ova Sabatini decidió contar todo sobre su distanciamiento de Gabriela.

Ova Sabatini decidió hablar sobre el distanciamiento de su hermana Gabriela, la famosa extenista, y contó detalles sobre lo que siente por estar alejado de ella. "Es algo difícil de aceptar", manifestó.

En diálogo con América TV, Ova Sabatini abrió su corazón y expresó: "Distanciarse de un hermano para mí es algo difícil de aceptar. Me estoy reponiendo, no lo llevo bien. Uno mete una reflexión porque 60 es un número”

“Hay que aceptar. Duele, pero hay que aceptar. Yo creo que el tiempo lo cura todo. Hay muchas cosas que uno no comparte y hay que aceptar”, agregó Ova Sabatini, quien destacó que "el tiempo dirá" si vuelve a hablar con su hermana Gabriela, aunque el marido de Catherine Fulop reconoció: "Me cuesta mucho”.

Flor Raggi y Gabriela Sabatini, juntas en el teatro

En febrero de 2025, Florencia Raggi recibió una visita especial en el teatro y se mostró sorprendida ante la aparición de la tenista Gabriela Sabatini, quien aprovechó la ocasión para posar con la actriz. Raggi no dudó en compartir la foto con el increíble parecido y anunció la noticia más feliz.

A través de su Instagram, Florencia Raggi compartió una foto junto a Gaby Sabatini y evocó un divertido recuerdo sobre el parecido que le encuentran con la tenista: "A los 12/13 años cuando mis hormonas pedían un cambio mi madre aceptó llevarme a los de Roberto Giordano, y allí empezó todo! No mi carrera de modelo, sino el descubrimiento de un gran parecido. Por la calle siendo aún yo una ignota, me gritaban hasta de noche: 'Chau Gaby!!!' (Sabatini) cosa que me descolocaba y sorprendía. Gaby brillaba, ya era una estrella en todas las canchas y muy querida. Luego empecé a desfilar y una vez nos cruzamos muy de lejos en lo de Elsa Serrano, diseñadora que la vestía. Elsa prestaba mucha atención en lo que me ponía porque decía que luego Gaby en gral era lo elegía. Miles de veces me dijeron ¡Pero qué parecidas! y más de una vez me han pedido fotos creyéndome “la tenista”".