Salió a la luz el verdadero motivo de la pelea entre Ova y Gabriela Sabatini: "Su pareja".

La interna entre Ova y Gabriela Sabatini parece no tener fin. Hace cinco meses atrás, la tensa relación entre la tenista y su hermano quedaron en evidencia luego de que ella se ausentara al casamiento de Oriana, su sobrina, quien se casó con Paulo Dybala. Pero ahora, lejos de ponerle fin al tema, Luis Ventura volvió a referirse a la polémica y destapó la verdad del distanciamiento entre ambos.

En aire en A la Tarde, el ciclo conducido por Karina Mazzocco en América TV, Luis Ventura volvió a referirse a la polémica, luego de que la familia pasara las fiestas distanciados y contó cuál es la información que le llegó al respecto sobre el tema. "Es una cuestión de elección sexual", empezó por decir el periodista.

Estas declaraciones sorprendieron a la conductora, quien de inmediato le pidió al panelista que profundizara sobre el tema. Entonces, Ventura sumó: "No digo que Ova sea homofóbico. Digo que hay un quebranto con respecto a Gabriela con su relación con su pareja". En esta misma línea, Diego Esteves sumó: "Sí hay como resistencia de parte de la pareja de Gaby hacia la familia que conforma Ova”.

Emoción en el folklore por lo que anunció Luciano Pereyra: "Gabriela Sabatini"

Luciano Pereyra está en uno de los momentos más álgidos de su carrea musical, con una serie de más de treinta conciertos en el Luna Park junto a su colega y amigo, Abel Pintos. En ese contexto, el artista compartió con sus miles de espectadores una información en alusión a la famosa tenista argentina, Gabriela Sabatini.

El intérprete de canciones como Qué suerte tiene él y Porque Aún Te Amo y Abel suelen compartir varios momentos de charla en medio de sus shows, como parte del entretenimiento que ofrecen a sus fans, además de la interpretación de todos sus hits. Así fue que Pereyra presentó a la famosa tenista, quien estaba sentada en una de las butacas de las primeras filas del mencionado recinto porteño.

"Pics de la noche 19", escribió Pereyra en un reciente posteo de redes sociales en el que compartió los momentos vividos con su colega en una de sus funciones en el Luna Park. En uno de los videos publicado, se lo ve a Luciano decir: "Tengo un partido con Gabriela Sabatini, que está acá", soltó el músico y las cámaras enfocaron rápidamente a la deportista, quien fue ovacionada por la multitud y se paró para saludar a la gente desde lejos.

"Estoy medicada": dolor por lo que Oriana Sabatini confesó sobre su salud

Oriana Sabatini despertó preocupación entre sus seguidores al revelar el delicado momento personal que atraviesa. La reconocida modelo e influencer es una de las jóvenes más queridas en el mundo del espectáculo debido a que siempre se muestra muy abierta a la hora de hablar sobre sus luchas personales. En las últimas horas, dio a conocer un preocupante dato sobre su estado de salud.

En varias entrevistas, la hija de Catherine Fulop había dado a conocer sus problemas vinculados al TCA (Trastornos de Conducta Alimentaria), a la depresión y a la ansiedad. En este marco, habló al respecto durante su paso por el streaming Sería Increíble, de Olga. Durante la conversación, arrojó un dato que pocos sabían sobre su presente.

"Igual estuve deprimida toda mi vida. O sea, estoy medicada y siempre hablo mucho con mis profesionales. No sé qué vino primero, si el huevo o la gallina, que en mi caso sería el trastorno alimenticio o la depresión. Es como que a veces siento que tengo depresión porque tengo un trastorno alimenticio o a veces a veces siento que es al revés", comenzó diciendo.

Además, describió la depresión "como que tenés ese pitido en el oído constante pero que te está diciendo cosas malas sobre vos". "La medicación no es que hace que no te vuelvan esos pensamientos nunca en la vida. Te lo regula, pero tenés que hacer un laburo terapéutico para vos también empezar a tener mejores herramientas. Hay cero motivación. Pensé que era porque me fui allá pero vine acá y lo mismo", reflexionó.

Además, añadió que para ella es muy importante "tener una rutina, aunque se trate de algo pequeño". "Estar todo el día ocupada tampoco me ayuda. Yo no tengo la posta de nada y siempre es con un médico. Y a parte de un psiquiatra, un psicólogo siempre", cerró la artista y esposa de Paulo Dybala.